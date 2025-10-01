Xbox Game Pass aggiunge circa 100 giochi ai vari livelli da ora: la lista completa

Xbox Game Pass si rivoluziona e gli appassionati dovranno iniziare a pagare ben di più il servizio in abbonamento di Microsoft. C'è però un lato positivo: già da oggi sono in arrivo tanti nuovi giochi.
Per la precisione parliamo di oltre cento titoli che sono stati introdotti all'interno dei livelli Essential, Premium e Ultimate.
Tutti i giochi aggiunti a Xbox Game Pass
Ecco i giochi aggiunti ad Ultimate disponibili dal primo ottobre:
- Hogwarts Legacy (Cloud, PC e Console)
- Assassin's Creed II (PC)
- Assassin's Creed III Remastered (Cloud, PC e Console)
- Assassin's Creed IV Black Flag (Cloud, PC e Console)
- Assassin's Creed IV Black Flag: Freedom Cry (PC)
- Assassin's Creed Brotherhood (PC)
- Assassin's Creed Chronicles: China (Cloud, PC e Console)
- Assassin's Creed Chronicles: India (Cloud, PC e Console)
- Assassin's Creed Chronicles: Russia (Cloud, PC e Console)
- Assassin's Creed Liberation HD (PC)
- Assassin's Creed Revelations (PC)
- Assassin's Creed Rogue Remastered (Cloud, PC e Console)
- Assassin's Creed Syndicate (Cloud, PC e Console)
- Assassin's Creed The Ezio Collection (Cloud e Console)
- Assassin's Creed Unity (Cloud, PC e Console)
- Child of Light (Cloud, PC e Console)
- Far Cry 3 (Cloud, PC e Console)
- Far Cry 3 Blood Dragon (Cloud, PC e Console)
- Far Cry Primal (Cloud, PC e Console)
- Hungry Shark World (Cloud, PC e Console)
- Monopoly Madness (Cloud, PC e Console)
- Monopoly 2024 (Cloud, PC e Console)
- OddBallers (Cloud, PC e Console)
- Prince of Persia The Lost Crown (Cloud, PC e Console)
- Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (Cloud e Console)
- Rabbids: Party of Legends (Cloud, PC e Console)
- Rayman Legends (Cloud, PC e Console)
- Risk Urban Assault (Cloud e Console)
- Scott Pilgrim vs. The World: The Game (Cloud, PC e Console)
- Skull and Bones (Cloud, PC, and Xbox Series X|S)
- South Park: The Stick of Truth (Cloud, PC e Console)
- Starlink: Battle for Atlas (Cloud, PC e Console)
- Steep (Cloud, PC e Console)
- The Crew 2 (Cloud, PC e Console)
- The Settlers: New Allies (Cloud, PC e Console)
- Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (Cloud, PC e Console)
- Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (Cloud, PC e Console)
- Tom Clancy's The Division (Cloud, PC e Console)
- Trackmania Turbo (Cloud, PC e Console)
- Transference (Cloud e Console)
- Trials Fusion (Cloud, PC e Console)
- Trials of the Blood Dragon (Cloud, PC e Console)
- Trials Rising (Cloud, PC e Console)
- Uno (Cloud, PC e Console)
- Valiant Hearts: The Great War (Cloud, PC e Console)
- Watch_Dogs (Cloud, PC e Console)
- Wheel of Fortune (Cloud e Console)
- Zombi (Cloud, PC e Console)
Premium (incluso in Ultimate) aggiunge invece:
- 9 Kings (Game Preview) (PC)
- Abiotic Factor (Cloud, PC e Xbox Series X|S)
- Against the Storm (Cloud, PC e Console)
- Age of Empires: Definitive Edition (PC)
- Age of Empires III: Definitive Edition (PC)
- Age of Mythology: Retold (Cloud, PC e Xbox Series X|S)
- Ara: History Untold (PC)
- Arx Fatalis (PC)
- Back to the Dawn (Cloud, PC e Console)
- Battletech (PC)
- Blacksmith Master (Game Preview) (PC)
- Cataclismo (PC)
- Cities: Skylines II (PC)
- Crime Scene Cleaner (Cloud, PC e Xbox Series X|S)
- Deep Rock Galactic: Survivor (Cloud, PC e Xbox Series X|S)
- Diablo (PC)
- Diablo IV (PC and Console)
- An Elder Scrolls Legends: Battlespire (PC)
- The Elder Scrolls Adventures: Redguard (PC)
- Fallout (PC)
- Fallout 2 (PC)
- Fallout: Tactics (PC)
- Football Manager 2024 (PC)
- Frostpunk 2 (Cloud, PC e Xbox Series X|S)
- Halo: Spartan Strike (PC)
- Hogwarts Legacy (Cloud, PC e Console)
- Manor Lords (Game Preview) (PC)
- Minami Lane (Cloud, PC e Console)
- Minecraft: Java Edition (PC)
- Mullet Madjack (Cloud, PC e Xbox Series X|S)
- My Friendly Neighborhood (Cloud, PC e Console)
- One Lonely Outpost (Cloud, PC e Console)
- Quake 4 (PC)
- Quake III Arena (PC)
- Return to Castle Wolfenstein (PC)
- Rise of Nations: Extended Edition (PC)
- Senua's Saga: Hellblade 2 (Cloud, PC e Xbox Series X|S)
- Sworn (Cloud, PC e Xbox Series X|S)
- Terra Invicta (Game Preview) (PC)
- Volcano Princess (Cloud, PC e Console)
- Warcraft I: Remastered (PC)
- Warcraft II: Remastered (PC)
- Warcraft III: Reforged (PC)
- Wolfenstein 3D (PC)
Conviene fare incetta di mesi di Xbox Game Pass Ultimate a prezzo scontato finanto che il prezzo non sale anche su piattaforme come Instant Gaming.
Essential (compreso con Premium e con Ultimate) si accontenta di:
- Cities: Skylines Remastered (Cloud e Xbox Series X|S)
- Disney Dreamlight Valley (Cloud, PC e Console)
- Hades (Cloud, PC e Console)
- Warhammer 40,000 Darktide (Cloud, PC e Console)
Ricordiamo poi che Microsoft Rewards non permette più di usare i punti per comprare Game Pass.