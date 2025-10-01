12

Xbox Game Pass aggiunge circa 100 giochi ai vari livelli da ora: la lista completa

Con le novità di Xbox Game Pass che cambiano la gestione dei livelli e il prezzo, sono in arrivo anche tanti nuovi giochi: ecco gli oltre cento titoli che sono stati aggiunti ora al servizio.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   01/10/2025
Tante locandine di giochi di Game Pass, con un televisore, un tablet, un mouse, un controller xbox, cuffie, tastiera

Xbox Game Pass si rivoluziona e gli appassionati dovranno iniziare a pagare ben di più il servizio in abbonamento di Microsoft. C'è però un lato positivo: già da oggi sono in arrivo tanti nuovi giochi.

Per la precisione parliamo di oltre cento titoli che sono stati introdotti all'interno dei livelli Essential, Premium e Ultimate.

Tutti i giochi aggiunti a Xbox Game Pass

Ecco i giochi aggiunti ad Ultimate disponibili dal primo ottobre:

  • Hogwarts Legacy (Cloud, PC e Console)
  • Assassin's Creed II (PC)
  • Assassin's Creed III Remastered (Cloud, PC e Console)
  • Assassin's Creed IV Black Flag (Cloud, PC e Console)
  • Assassin's Creed IV Black Flag: Freedom Cry (PC)
  • Assassin's Creed Brotherhood (PC)
  • Assassin's Creed Chronicles: China (Cloud, PC e Console)
  • Assassin's Creed Chronicles: India (Cloud, PC e Console)
  • Assassin's Creed Chronicles: Russia (Cloud, PC e Console)
  • Assassin's Creed Liberation HD (PC)
  • Assassin's Creed Revelations (PC)
  • Assassin's Creed Rogue Remastered (Cloud, PC e Console)
  • Assassin's Creed Syndicate (Cloud, PC e Console)
  • Assassin's Creed The Ezio Collection (Cloud e Console)
  • Assassin's Creed Unity (Cloud, PC e Console)
  • Child of Light (Cloud, PC e Console)
  • Far Cry 3 (Cloud, PC e Console)
  • Far Cry 3 Blood Dragon (Cloud, PC e Console)
  • Far Cry Primal (Cloud, PC e Console)
  • Hungry Shark World (Cloud, PC e Console)
  • Monopoly Madness (Cloud, PC e Console)
  • Monopoly 2024 (Cloud, PC e Console)
  • OddBallers (Cloud, PC e Console)
  • Prince of Persia The Lost Crown (Cloud, PC e Console)
  • Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (Cloud e Console)
  • Rabbids: Party of Legends (Cloud, PC e Console)
  • Rayman Legends (Cloud, PC e Console)
  • Risk Urban Assault (Cloud e Console)
  • Scott Pilgrim vs. The World: The Game (Cloud, PC e Console)
  • Skull and Bones (Cloud, PC, and Xbox Series X|S)
  • South Park: The Stick of Truth (Cloud, PC e Console)
  • Starlink: Battle for Atlas (Cloud, PC e Console)
  • Steep (Cloud, PC e Console)
  • The Crew 2 (Cloud, PC e Console)
  • The Settlers: New Allies (Cloud, PC e Console)
  • Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (Cloud, PC e Console)
  • Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (Cloud, PC e Console)
  • Tom Clancy's The Division (Cloud, PC e Console)
  • Trackmania Turbo (Cloud, PC e Console)
  • Transference (Cloud e Console)
  • Trials Fusion (Cloud, PC e Console)
  • Trials of the Blood Dragon (Cloud, PC e Console)
  • Trials Rising (Cloud, PC e Console)
  • Uno (Cloud, PC e Console)
  • Valiant Hearts: The Great War (Cloud, PC e Console)
  • Watch_Dogs (Cloud, PC e Console)
  • Wheel of Fortune (Cloud e Console)
  • Zombi (Cloud, PC e Console)
Premium (incluso in Ultimate) aggiunge invece:

  • 9 Kings (Game Preview) (PC)
  • Abiotic Factor (Cloud, PC e Xbox Series X|S)
  • Against the Storm (Cloud, PC e Console)
  • Age of Empires: Definitive Edition (PC)
  • Age of Empires III: Definitive Edition (PC)
  • Age of Mythology: Retold (Cloud, PC e Xbox Series X|S)
  • Ara: History Untold (PC)
  • Arx Fatalis (PC)
  • Back to the Dawn (Cloud, PC e Console)
  • Battletech (PC)
  • Blacksmith Master (Game Preview) (PC)
  • Cataclismo (PC)
  • Cities: Skylines II (PC)
  • Crime Scene Cleaner (Cloud, PC e Xbox Series X|S)
  • Deep Rock Galactic: Survivor (Cloud, PC e Xbox Series X|S)
  • Diablo (PC)
  • Diablo IV (PC and Console)
  • An Elder Scrolls Legends: Battlespire (PC)
  • The Elder Scrolls Adventures: Redguard (PC)
  • Fallout (PC)
  • Fallout 2 (PC)
  • Fallout: Tactics (PC)
  • Football Manager 2024 (PC)
  • Frostpunk 2 (Cloud, PC e Xbox Series X|S)
  • Halo: Spartan Strike (PC)
  • Hogwarts Legacy (Cloud, PC e Console)
  • Manor Lords (Game Preview) (PC)
  • Minami Lane (Cloud, PC e Console)
  • Minecraft: Java Edition (PC)
  • Mullet Madjack (Cloud, PC e Xbox Series X|S)
  • My Friendly Neighborhood (Cloud, PC e Console)
  • One Lonely Outpost (Cloud, PC e Console)
  • Quake 4 (PC)
  • Quake III Arena (PC)
  • Return to Castle Wolfenstein (PC)
  • Rise of Nations: Extended Edition (PC)
  • Senua's Saga: Hellblade 2 (Cloud, PC e Xbox Series X|S)
  • Sworn (Cloud, PC e Xbox Series X|S)
  • Terra Invicta (Game Preview) (PC)
  • Volcano Princess (Cloud, PC e Console)
  • Warcraft I: Remastered (PC)
  • Warcraft II: Remastered (PC)
  • Warcraft III: Reforged (PC)
  • Wolfenstein 3D (PC)

Conviene fare incetta di mesi di Xbox Game Pass Ultimate a prezzo scontato finanto che il prezzo non sale anche su piattaforme come Instant Gaming.

Essential (compreso con Premium e con Ultimate) si accontenta di:

  • Cities: Skylines Remastered (Cloud e Xbox Series X|S)
  • Disney Dreamlight Valley (Cloud, PC e Console)
  • Hades (Cloud, PC e Console)
  • Warhammer 40,000 Darktide (Cloud, PC e Console)

Ricordiamo poi che Microsoft Rewards non permette più di usare i punti per comprare Game Pass.

