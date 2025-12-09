Xbox Game Pass, i giochi di dicembre tra Mortal Kombat 1, Death Howl, Routine e tanti altri

Arriviamo alla fine del 2025 anche con Xbox Game Pass, sebbene sia sempre difficile avere una certezza assoluta sulla mancanza di ulteriori aggiornamenti per il catalogo del servizio su abbonamento di Microsoft. Secondo quella che sembra essere diventata una sorta di tradizione, viene da pensare che questa sia l'unica infornata di titoli in arrivo questo mese, considerando che, di solito, a dicembre avviene un unico aggiornamento generale all'offerta, con un'interruzione in corrispondenza delle feste di fine anno. Diamo dunque un'occhiata ai giochi in arrivo su Game Pass a dicembre, considerando che probabilmente il prossimo aggiornamento al catalogo lo vedremo solo all'inizio di gennaio 2026, sebbene non siano escluse variazioni nei prossimi giorni, con possibili arrivi a sorpresa. D'altra parte, con i The Game Awards alle porte possiamo aspettarci altre novità anche per Game Pass e non ci sentiamo di escludere variazioni anche a breve termine, ma per il momento l'elenco seguente è quello che probabilmente ci aspetta per questo mese. Xbox Game Pass svela i primi giochi in arrivo a dicembre: una bella infornata di titoli Ricordiamo peraltro che all'inizio di dicembre sono stati lanciati anche Marvel Cosmic Invasion e Lost Records: Bloom & Rage, che erano stati inseriti nell'annuncio sui giochi della seconda parte di novembre ma fanno effettivamente parte di dicembre. Facciamo anche presente che cinque giochi verranno rimossi dal catalogo nel corso di dicembre, come riportato nello schema riassuntivo in fondo all'articolo.

Monster Train 2 - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 3 dicembre (Premium) Dopo il successo del primo capitolo, Big Fan Games e il team Shiny Shoe hanno portato avanti il concetto con Monster Train 2, seguito che si pone precisamente nel solco avviato dall'ottimo roguelike deckbuilder, lanciato direttamente all'interno del catalogo di Game Pass Ultimate e ora in arrivo anche nel livello Premium. Un combattimento a carte in Monster Train 2 Anche in questo caso ci troviamo a dover costruire il nostro mazzo di creature da far combattere all'interno del bizzarro treno lanciato in corsa attraverso inferno, paradiso e Abisso, stringendo alleanze con vari combattenti per sconfiggere i Titani che hanno preso il controllo dei cieli. Il gameplay è basato sulla costruzione strategica di mazzi da combattimento, che corrispondono a varie creature da schierare in battaglia per poter abbattere i titani, all'interno di sfide sempre più impegnative, come si conviene al genere in questione, e in linea con questo anche Monster Train 2 si conferma in grado di creare assuefazione.

Spray Paint Simulator - Cloud, Xbox e PC, 3 dicembre (Premium) Tra le interpretazioni più particolari nel genere della simulazione, Spray Paint Simulator raggiunge anche il catalogo Premium dopo l'arrivo su Ultimate qualche mese fa. Abbiamo visto arrivare un po' di tutto tra le simulazioni in Game Pass, ma una simulazione di verniciatore spray ancora in effetti mancava. Coloriamo il mondo in Spray Paint Simulator Per fortuna, ci pensa Spray Paint Simulator a coprire questa grave lacuna, proponendo una simulazione molto specifica di verniciatura ad aerografo o spray, richiedendo al giocatore di utilizzare gli strumenti del mestiere con grande precisione in modo da rinnovare varie superfici e completare le richieste proposte all'interno dei vari livelli. Come altri titoli di questo tipo, anche questo si basa sul senso di soddisfazione che deriva dal ricorso al vecchio lavoro manuale, anche se qui totalmente simulato, e dalla possibilità di vedere oggetti e superfici cambiare sotto i nostri occhi, migliorando al nostro passaggio. La città di Splatterville propone una grande quantità di elementi da colorare, e noi sostanzialmente non dobbiamo fare altro.

33 Immortals (Game Preview) - Cloud, Xbox e PC, 4 dicembre (Premium) Altra uscita di qualche mese fa su Ultimate che giunge ora su Premium, 33 Immortals arriva ancora in accesso anticipato, dimostrando da una parte la complessità generale del progetto e dall'altra la volontà di coinvolgere la community di giocatori nel processo di sviluppo, all'interno di un'evoluzione alquanto lunga. Gli scontri su vasta scala di 33 Immortals D'altra parte c'è molto da sperimentare, visto che il concetto stesso alla base del gioco è qualcosa di peculiare: si tratta di un action RPG roguelike incentrato sull'azione multiplayer cooperativa fra 33 giocatori, che propone delle specie di raid continui in successione. Vista la grande quantità di personaggi coinvolti in combattimento, gli scontri sono impegnativi e particolarmente dinamici e affollati, ponendoci di fronte a orde di mostri o a boss giganteschi ed estremamente aggressivi. Protagonisti dell'azione in 33 Immortals sono delle anime che cercano di ribellarsi al giudizio di una divinità crudele, combattendo contro forze soverchianti attraverso inferno, purgatorio e paradiso, in livelli che vengono costruiti in maniera procedurale.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 4 dicembre (Premium) Arriva anche nel livello Premium Indiana Jones e l'Antico Cerchio, uno dei giochi first party Xbox di maggior rilievo di questi anni, che è riuscito magistralmente a tradurre in videogioco le atmosfere e le avventure tipiche della serie cinematografica. Una scena di Indiana Jones e l'antico Cerchio presso il Vaticano MachineGames ha dimostrato di riuscire non solo a gestire tecnicamente la sfida con una certa disinvoltura, ma anche di riuscire a infondere la magia tipica di Indy in un prodotto nuovo. Il risultato è un'avventura appassionante e ben costruita nonostante caratteristiche non comuni, trattandosi di un gioco in prima persona incentrato su puzzle, azione ed esplorazione in maniera equilibrata. Come riferito nella nostra recensione di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, è di fatto la cosa migliore capitata a questa serie dopo Fate of Atlantis, in grado di rendere giustizia al personaggio e alla sua tradizione dopo un lungo periodo di decadenza. Un appuntamento davvero imperdibile per tutti.

Routine - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 4 dicembre (Ultimate, PC) Dopo una lunghissima lavorazione durata più di 13 anni, Routine arriva finalmente sul mercato e lo fa con un lancio al day one su Game Pass Ultimate e PC. Si tratta di un horror fantascientifico molto interessante, che ci trasporta su una base lunare abbandonata in qualità di tecnici specializzati, con la missione di riparare quello che sembra essere un semplice guasto alla rete di sicurezza. Manco a dirlo, quando arriviamo ci rendiamo conto che c'è di ben peggio ad attenderci: la base sembra totalmente deserta e qualcosa dev'essere andato decisamente storto in quel luogo che ora appare totalmente inquietante. Routine è un'esperienza horror in prima persona che mischia elementi di azione e avventura incentrata sull'esplorazione e che propone scontri ma anche puzzle da risolvere, grazie soprattutto all'utilizzo del particolare Cosmonaut Assistance Tool (C.A.T.), uno strumento polifunzionale con cui interagire in vari modi.

A Game About Digging A Hole - Cloud, Handheld, PC e Xbox Series X|S, 9 dicembre (Ultimate, Premium, PC) Potrebbe sembrare strano ma il titolo effettivamente dice già tutto quello che c'è da sapere del gioco in questione: A Game About Digging A Hole è, a tutti gli effetti, un gioco incentrato sullo scavare una buca, con delle conseguenze che possono però essere inaspettate. La buca scavata in A Game About Digging a Hole Siamo di fronte a una specie di avventura con elementi survival inquadrata in prima persona, nella quale dobbiamo essenzialmente scavare utilizzando strumenti sempre più complessi ed efficienti. Scavando si scoprono nuove risorse che possono essere sfruttate per migliorare l'attrezzatura e, di conseguenza, poter arrivare ancora più a fondo nella nostra opera di ricerca sotterranea. Un po' per volta, A Game About Digging A Hole ci avvicina progressivamente a un mistero celato sotto la superficie della terra, che dona al tutto anche un elemento narrativo e piuttosto strano in grado di spingerci a scavare sempre più in profondità.

Death Howl - Handheld e PC, 9 dicembre (Ultimate, PC) Il gioco di carte è diventato ormai una base di partenza per la costruzione di gameplay decisamente variegati, spesso con strane commistioni di generi e caratteristiche in grado di mettere in scena esperienze originali. Death Howl è un altro esempio di questa capacità del deck builder di dare vita a ibridazioni particolari e anche molto convincenti, in questo caso prendendo in prestito qualcosa dai cosiddetti souls-like. La griglia di scontro in Death Howl Caratterizzato da un'inquadratura isometrica e una mappa a scacchiera che ricorda gli strategici d'altri tempi, Death Howl ci pone nei panni della cacciatrice Ro, intenzionata ad esplorare il mondo degli spiriti per poter recuperare il proprio figlio dal mondo dei morti. In una strana foresta mistica ci troviamo ad affrontare minacce e combattimenti anche molto impegnativi, all'interno di 4 reami e mettendo insieme oltre 160 carte, fra archetipi unici e combinazioni varie, in un gioco interessante sia sul fronte del gameplay che delle atmosfere.

Dome Keeper - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 9 dicembre (Ultimate, Premium, PC) Dome Keeper è un altro gioco che fa del misto di caratteristiche un notevole punto di forza, presentandosi come un roguelike con elementi da survival e avventura. La fase di difesa della cupola Viene definito una sorta di "roguelike minerario", perché alterna la necessità di difendere una cupola di vetro da assalti a ondate progressive di nemici al fatto di dover scavare al di sotto di questa per trovare nuovi percorsi e risorse da sfruttare. Nelle profondità al di sotto della cupola possiamo trovare notevoli tesori che consentono di ampliare il proprio equipaggiamento e farci trovare così preparati agli assalti sempre più aggressivi degli alieni, cercando anche di gestire al meglio il tempo tra una fase e l'altra, in modo da non ritrovarsi mai scoperti. L'insieme delle due meccaniche funziona bene, e il look minimalista in 2D contribuisce in qualche modo a riportarci alla tradizione classica degli shooter e degli action ad ambientazione "aliena" del periodo classico dei videogiochi.

Mortal Kombat 1 - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 10 dicembre (Ultimate, Premium, PC) C'è poco da dire di nuovo su Mortal Kombat 1, si tratta semplicemente dell'ottimo rilancio di una delle serie iconiche nella storia dei videogiochi, che ha segnato in particolare il genere dei picchiaduro grazie a uno stile unico. Un combattimento in Mortal Kombat 1 Dopo essersi espansa in varie direzioni e aver arricchito a dismisura il proprio roster e la propria mitologia, Mortal Kombat 1 fa tornare la serie alle sue origini, rappresentando una sorta di rilancio generale che sfrutta i progressi effettuati fino all'undicesimo capitolo per ripartire da zero portandosi dietro tutto il bagaglio accumulato finora. Il sistema di combattimento deriva dunque dai capitoli più recenti, con alcuni arricchimenti e varie evoluzioni tecnologiche, mentre sul fronte dei contenuti vengono aggiunti i "Kameo" con alcuni personaggi storici della serie e la modalità Invasione che introduce una sorta di gioco da tavolo frammisto agli scontri in stile picchiaduro classico. Indubbiamente uno dei capitoli più completi e avanzati della serie di NetherRealm.

Bratz: Ritmo e Stile - Cloud, Xbox e PC, 11 dicembre (Ultimate, Premium, PC) La nuova aggiunta al Game Pass sul fronte dei giochi dedicati alle famiglie è rappresentata da Bratz: Ritmo e Stile, che rilancia dunque l'attenzione al pubblico più giovane, in questo caso prevalentemente femminile, già dimostrata in vari altri casi dal servizio Microsoft. Un momento musicale in Bratz: Ritmo e Stile Ovviamente non rappresenta proprio un elemento di grande interesse per chi è fuori dal target, ovvero per il pubblico probabilmente più numeroso di Game Pass, ma va comunque a riempire uno spazio importante nel catalogo, mettendo insieme il tipico stile delle bambole Bratz con un gameplay che ricorda un po' i rhythm game, o i giochi musicali in generale. I due elementi principali sono da una parte la possibilità di personalizzare profondamente l'aspetto delle protagoniste, anche attraverso elementi sbloccabili in varia maniera, e dall'altra una meccanica di gioco piuttosto basilare basata sulla musica e l'andare a tempo.