Xbox Game Pass, i giochi di dicembre tra Mortal Kombat 1, Death Howl, Routine e tanti altri

Arriviamo alla fine del 2025 anche con Xbox Game Pass, sebbene sia sempre difficile avere una certezza assoluta sulla mancanza di ulteriori aggiornamenti per il catalogo del servizio su abbonamento di Microsoft. Secondo quella che sembra essere diventata una sorta di tradizione, viene da pensare che questa sia l'unica infornata di titoli in arrivo questo mese, considerando che, di solito, a dicembre avviene un unico aggiornamento generale all'offerta, con un'interruzione in corrispondenza delle feste di fine anno.
Diamo dunque un'occhiata ai giochi in arrivo su Game Pass a dicembre, considerando che probabilmente il prossimo aggiornamento al catalogo lo vedremo solo all'inizio di gennaio 2026, sebbene non siano escluse variazioni nei prossimi giorni, con possibili arrivi a sorpresa. D'altra parte, con i The Game Awards alle porte possiamo aspettarci altre novità anche per Game Pass e non ci sentiamo di escludere variazioni anche a breve termine, ma per il momento l'elenco seguente è quello che probabilmente ci aspetta per questo mese.
Ricordiamo peraltro che all'inizio di dicembre sono stati lanciati anche Marvel Cosmic Invasion e Lost Records: Bloom & Rage, che erano stati inseriti nell'annuncio sui giochi della seconda parte di novembre ma fanno effettivamente parte di dicembre. Facciamo anche presente che cinque giochi verranno rimossi dal catalogo nel corso di dicembre, come riportato nello schema riassuntivo in fondo all'articolo.
Routine - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 4 dicembre (Ultimate, PC)
Dopo una lunghissima lavorazione durata più di 13 anni, Routine arriva finalmente sul mercato e lo fa con un lancio al day one su Game Pass Ultimate e PC.
Si tratta di un horror fantascientifico molto interessante, che ci trasporta su una base lunare abbandonata in qualità di tecnici specializzati, con la missione di riparare quello che sembra essere un semplice guasto alla rete di sicurezza. Manco a dirlo, quando arriviamo ci rendiamo conto che c'è di ben peggio ad attenderci: la base sembra totalmente deserta e qualcosa dev'essere andato decisamente storto in quel luogo che ora appare totalmente inquietante. Routine è un'esperienza horror in prima persona che mischia elementi di azione e avventura incentrata sull'esplorazione e che propone scontri ma anche puzzle da risolvere, grazie soprattutto all'utilizzo del particolare Cosmonaut Assistance Tool (C.A.T.), uno strumento polifunzionale con cui interagire in vari modi.
Death Howl - Handheld e PC, 9 dicembre (Ultimate, PC)
Il gioco di carte è diventato ormai una base di partenza per la costruzione di gameplay decisamente variegati, spesso con strane commistioni di generi e caratteristiche in grado di mettere in scena esperienze originali. Death Howl è un altro esempio di questa capacità del deck builder di dare vita a ibridazioni particolari e anche molto convincenti, in questo caso prendendo in prestito qualcosa dai cosiddetti souls-like.
Caratterizzato da un'inquadratura isometrica e una mappa a scacchiera che ricorda gli strategici d'altri tempi, Death Howl ci pone nei panni della cacciatrice Ro, intenzionata ad esplorare il mondo degli spiriti per poter recuperare il proprio figlio dal mondo dei morti. In una strana foresta mistica ci troviamo ad affrontare minacce e combattimenti anche molto impegnativi, all'interno di 4 reami e mettendo insieme oltre 160 carte, fra archetipi unici e combinazioni varie, in un gioco interessante sia sul fronte del gameplay che delle atmosfere.
Disponibili su Game Pass dal 2 dicembre
- Marvel Cosmic Invasion - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 2 dicembre (Ultimate, PC)
- Lost Records: Bloom & Rage - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 2 dicembre (Ultimate, PC)
- Monster Train 2 - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 3 dicembre (Premium)
- Spray Paint Simulator - Cloud, Xbox e PC, 3 dicembre (Premium)
- 33 Immortals (Game Preview) - Cloud, Xbox e PC, 4 dicembre (Premium)
- Indiana Jones e l'Antico Cerchio - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 4 dicembre (Premium)
- Routine - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 4 dicembre (Ultimate, PC)
- A Game About Digging A Hole - Cloud, Handheld, PC e Xbox Series X|S, 9 dicembre (Ultimate, Premium, PC)
- Death Howl - Handheld e PC, 9 dicembre (Ultimate, PC)
- Dome Keeper - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 9 dicembre (Ultimate, Premium, PC)
- Mortal Kombat 1 - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 10 dicembre (Ultimate, Premium, PC)
- Bratz: Ritmo e Stile - Cloud, Xbox e PC, 11 dicembre (Ultimate, Premium, PC)
Non più disponibili su Game Pass dal 15 dicembre
- Mortal Kombat 11 (Cloud, Xbox e PC)
- Still Wakes the Deep (Cloud, Xbox e PC)
- Wildfrost (Cloud, Xbox e PC)
Non più disponibili su Game Pass dal 31 dicembre
- Carrion (Cloud, Xbox e PC)
- Hell Let Loose (Cloud, Xbox e PC)