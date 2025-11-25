Xbox Game Pass, i giochi di fine novembre 2025: arriva Fortnite Crew e 11 nuovi titoli

Cambia il clima e ci avvicina all'inverno, ma rimangono alcune costanti nella vita, come l'apporto di nuovi giochi nel catalogo del Game Pass. In questo caso ci troviamo di fronte all'arrivo di una nuova ondata di titoli, ma anche all'aggiunta di una caratteristica che può risultare molto importante per l'intero servizio, ovvero l'inserimento dell'abbonamento Fortnite Crew all'interno di Game Pass Ultimate, un elemento che per gli appassionati del gioco Epic Games ha un notevole valore. Si tratta infatti di una sottoscrizione aggiuntiva inclusa nel livello superiore, che comporta una notevole serie di vantaggi, ovviamente legati all'utilizzo più o meno intensivo del gioco in questione.
Fortnite Crew è considerata un'aggiunta strategica di notevole caratura da Microsoft, perché effettivamente si tratta di un servizio che da solo costa già 12€ al mese e contribuisce a giustificare un po' il discusso aumento di prezzo di Game Pass avvenuto ormai qualche settimana fa, sebbene il problema sia rappresentato dal fatto che abbia valore solo per chi è effettivamente interessato a Fortnite.
Con questo arrivano l'accesso al Battle Pass, OG Pass, LEGO Pass, Rocket Pass Premium e Music Pass, oltre a 1000 V-Bucks, la valuta di gioco, da poter spendere ogni mese. Al di là di questo andiamo però a fare la consueta panoramica sui giochi in arrivo nella seconda metà di novembre su Game Pass, ricordando anche i cinque titoli che lasceranno il catalogo a fine mese.
Moonlighter 2: The Endless Vault (Game Preview) - PC, 19 novembre (Ultimate, PC)
Dopo il successo del primo capitolo, Digital Sun ripropone il particolare gameplay ibrido fra RPG dungeon crawler con elementi roguelike e gestionale di negozio fantasy con Moonlighter 2: The Endless Vault, lanciato direttamente nel catalogo di Game Pass.
Si tratta di un gioco costruito su una particolare meccanica mista, che ci vede di notte impegnati nell'esplorazione di dungeon e di giorno nella gestione del negozio di famiglia, dove vendiamo proprio gli oggetti trovati durante le avventure. Come nel gioco precedente ci troviamo a viaggiare, con il protagonista Will, tra dimensioni vibranti e in continua evoluzione per scoprire reperti misteriosi, affrontare nemici variopinti, trappole insidiose e sfide varie. Tutto il gameplay di Moonlighter 2: The Endless Vault è costruito su un incastro di meccaniche diverse che rimandano all'action RPG da una parte e alla gestione dall'altra, tra combattimenti e attento controllo degli spazi nel proprio zaino, progressione del ruolo di avventurieri e sapiente management del negozio tra inventario e clientela.
Cloverpit - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 20 novembre (Ultimate, PC)
Il gioco d'azzardo fa male e Cloverpit lo dimostra in maniera piuttosto esplicita: questo strano roguelike è tutto incentrato sullo scommettere, con la necessità di continuare a puntare ingenti somme di denaro in slot machine e giochi del genere, continuando ad accumulare vincite o perdite solo per pagare debiti sempre più pressanti.
Una specie di incubo surreale che potrebbe essere anche una sorta di metafora del gioco d'azzardo: gli sviluppatori stessi lo definiscono principalmente un Rogue-lite horror, incentrato sulla manipolazione di una slot machine in modo da poter favorire il giocatore in vari modi, ma con varie possibili conseguenze. Oltre ad agire su questa macchina infernale, ci troviamo anche all'interno di una sorta di avventura in stile escape room, dove di fatto abbiamo a che fare con un gioco dentro al gioco, in una strana situazione che si presta a vari livelli di lettura. Insomma, Cloverpit rientra precisamente nell'angolo della stranezza, immancabile anche in questa mandata di giochi su Game Pass.
Total Chaos - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 20 novembre (Ultimate, PC)
Lanciato a sorpresa durante l'Xbox Partner Showcase come un vero e proprio shadow drop, Total Chaos è infine stato inserito direttamente all'interno del catalogo di Game Pass.
Si tratta del nuovo action horror sviluppato da Trigger Happy Interactive, autori di Turbo Overkill, con la collaborazione del leggendario musicista Akira Yamaoka. È uno sparatutto in prima persona che assume però anche caratteristiche action e adventure in alcune situazioni, incentrato sulla tensione costante data da scenari e creature in grado di incutere davvero una notevole inquietudine. In Total Chaos dobbiamo esplorare vari luoghi dell'isola di Fort Oasis, comprese le antiche miniere nelle quali sembra si celi un male antico ed estremamente potente, contro il quale ci sarà da imbastire una lotta particolarmente impegnativa. Il gameplay appare decisamente vicino a quello di uno sparatutto in prima persona classico, ma l'azione propone diverse situazioni anche in stile adventure, con l'aggiunta della possibilità di raccogliere risorse ed effettuare crafting.
Monsters are Coming! Rock & Road - Handheld e PC, 20 novembre (Ultimate, PC)
Continuano le sperimentazioni sulla dinamica roguelite, di cui ormai possiamo vedere numerose varianti nel catalogo del Game Pass, in questo caso con una soluzione che appare piuttosto originale. Monsters are Coming! Rock & Road ci vede impegnati nella protezione di una città semovente e costantemente attaccata da orde di mostri che ne vogliono la distruzione.
In qualità di guardiano (o qualcosa del genere) dobbiamo esplorare velocemente le vicinanze per trovare risorse e attaccare eventuali nemici, costruire strutture difensive e armi adatte ad affrontare le minacce e aprire la strada a questa specie di veicolo straordinario che avanza inesorabile fra mille attacchi. La città deve resistere, e il nostro compito è assicurarci che questo accada con ogni mezzo: in Monsters are Coming! Rock & Road non c'è davvero un attimo di pace, e quando arriva la fine si tratta soltanto di un nuovo inizio nella tipica progressione dei Rogue-lite. Anche questo con alto grado di assuefazione.
The Crew Motorfest - Cloud, Xbox e PC, 20 novembre (Ultimate, PC)
Game Pass è la casa di Forza Horizon, ma nel caso vi resti ancora voglia per corse folli in una grande ambientazione open world al di fuori della celebre serie di Playground Games, allora The Crew Motorfest è probabilmente l'alternativa migliore.
Il gioco arriva nel catalogo grazie all'introduzione dei titoli Ubisoft nell'abbonamento Ultimate, portando con sé chilometri quadrati di divertimento alla guida di vari veicoli, che in questo caso si espandono anche verso altre tipologie oltre alle auto, comprendendo imbarcazioni e aerei, in certi casi. The Crew Motorfest ci porta a esplorare l'isola di O'ahu, nelle Hawaii, prendendo parte ai tantissimi eventi di un grande festival dedicato alle corse in un'ambientazione affascinante ed estiva, che spinge a correre sulle strade costiere e nelle aree più interne, eseguendo manovre folli e svolgendo varie attività.
Marvel Cosmic Invasion - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 1 dicembre (Ultimate, PC)
A sorpresa, il lancio al day one nel Game Pass di questa mandata di titoli è rappresentato da Marvel Cosmic Invasion, ed è veramente una sorpresa gradita per tutti.
Non c'era stato nessun segnale a indicare l'arrivo del nuovo picchiaduro a scorrimento di Dotemu direttamente all'interno del catalogo del servizio in abbonamento, dunque accogliamo questa novità con grande entusiasmo, perché il nuovo gioco incentrato su un grande mix di super-eroi Marvel sembra davvero tanta roba, sia per gli appassionati della casa editrice americana che per gli utenti semplicemente interessati a menare un po' le mani alla vecchia maniera. Per quanto abbiamo visto finora, Marvel Cosmic Invasion sembra davvero uno splendido omaggio ai picchiaduro a scorrimento in 2D in stile arcade, e conoscendo la capacità già dimostrata da Dotemu nel produrre titoli di notevole valore in questo ambito (ricordiamo l'ottimo TMNT: Shredder's Revenge da parte dello stesso team Tribute Games) le aspettative per questo gioco sono alte.
Gli arrivi e le partenze della seconda parte di novembre 2025
Disponibili su Game Pass dal 19 novembre
- Moonlighter 2: The Endless Vault (Game Preview) - PC, 19 novembre (Ultimate, PC)
- Kulebra and the Souls of Limbo - Cloud, Xbox e PC, 19 novembre (Premium)
- Revenge of the Savage Planet - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 19 novembre (Premium)
- Cloverpit - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 20 novembre (Ultimate, PC)
- Total Chaos - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 20 novembre (Ultimate, PC)
- Monsters are Coming! Rock & Road - Handheld e PC, 20 novembre (Ultimate, PC)
- The Crew Motorfest - Cloud, Xbox e PC, 20 novembre (Ultimate, PC)
- Banishers: Ghosts of New Eden - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 25 novembre (Ultimate, Premium, PC)
- Kill It With Fire! 2 - Cloud, Xbox e PC, 25 novembre (Ultimate, Premium, PC)
- Marvel Cosmic Invasion - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 1 dicembre (Ultimate, PC)
- Lost Records: Bloom & Rage - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 2 dicembre (Ultimate, Premium, PC)
Non più disponibili su Game Pass dal 30 novembre
- Barbie Project Friendship (Cloud, Xbox e PC)
- Lords of the Fallen (Cloud, Xbox e PC)
- Octopath Traveler (Cloud, Xbox e PC)
- Octopath Traveler II (Cloud, Xbox e PC)
- SteamWorld Build (Cloud, Xbox e PC)