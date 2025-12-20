Xbox Game Pass ha due giochi confermati a gennaio 2026

Xbox Game Pass è nella sua consueta pausa natalizia, almeno dal punto di vista degli annunci, dunque probabilmente non sapremo nulla di nuovo sugli arrivi nel catalogo fino alla fine dell'anno (o inizio 2026), ma intanto sappiamo già che ci sono due giochi confermati per gennaio 2026.

Questi sono i titoli in arrivo al lancio nel catalogo, la cui presenza era già stata confermata in precedenza e che quindi possiamo già dare per certi come in uscita nel corso del mese di gennaio, avendo già la data di uscita fissata.

Si tratta di MIO: Memories in Orbit e Nova Roma, entrambi titoli indie che sono stati inseriti direttamente all'interno del catalogo di Game Pass.