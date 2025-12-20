Xbox Game Pass ha due giochi confermati a gennaio 2026

Xbox Game Pass è nella sua consueta pausa natalizia, almeno dal punto di vista degli annunci, dunque probabilmente non sapremo nulla di nuovo sugli arrivi nel catalogo fino alla fine dell'anno (o inizio 2026), ma intanto sappiamo già che ci sono due giochi confermati per gennaio 2026.
Questi sono i titoli in arrivo al lancio nel catalogo, la cui presenza era già stata confermata in precedenza e che quindi possiamo già dare per certi come in uscita nel corso del mese di gennaio, avendo già la data di uscita fissata.
Si tratta di MIO: Memories in Orbit e Nova Roma, entrambi titoli indie che sono stati inseriti direttamente all'interno del catalogo di Game Pass.
I due giochi confermati
Ovviamente dobbiamo aspettare l'annuncio ufficiale di Microsoft per sapere più precisamente quale sarà la prima ondata dei giochi previsti nel Game Pass all'inizio di gennaio, ma intanto c'è questa prima prospettiva, con un paio di titolo non molto noti.
Molti altri si aggiungeranno in seguito, ovviamente, considerando che diversi sono ancora previsti tra fine 2025 e inizio 2026 ma senza ancora una data di uscita.
Nel frattempo, lo schema di gennaio 2026 su Game Pass parte con questi due giochi:
- MIO: Memories In Orbit - Console, PC (20 gennaio)
- Nova Roma - PC (22 gennaio)
Il primo è uno strano e affascinante metroidvania dove ci si trova ad esplorare il Vessel, una sorta di enorme arca tecnologica, nei panni di un personaggio dotato di particolari poteri.
Nova Roma è invece un city builder ambientato all'epoca dell'antica Roma, che nonostante le sue dimensioni contenute sembra dotato di una notevole ampiezza e profondità.