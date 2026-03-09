Xbox Game Pass: un'occhiata ai giochi di inizio marzo, tra Cyberpunk 2077 e Planet of Lana 2

Ci avviciniamo alla primavera con un nuovo carico di giochi da scoprire, procedendo in questo caso un po' più lentamente del solito vista la mandata piuttosto compatta ma con almeno due grosse novità inserite nel catalogo, come vediamo in questa panoramica sui giochi in arrivo su Game Pass nella prima parte di marzo. A dire il vero, i primissimi titoli del mese erano stati già comunicati con l'annuncio della seconda ondata di febbraio, come spesso accade per quelle infornate che si posizionano un po' a cavallo fra due mesi, dunque se si prende in considerazione il quadro completo non sono pochi nemmeno i titoli usciti in questa prima porzione di marzo.
Ricordiamo infatti che all'inizio del mese sono arrivati Final Fantasy 3, continuando la riproposizione della serie storica di Square Enix in versione Pixel Remaster, e soprattutto Kingdom Come: Deliverance 2, che rappresenta una delle introduzioni di maggiore calibro viste in questi ultimi mesi, in attesa delle novità che arriveranno poi nel corso del 2026.
In questa infornata dobbiamo registrare un altro arrivo di enorme profilo, sempre nel campo degli RPG, con Cyberpunk 2077, a cui si affianca anche un atteso debutto direttamente nel servizio, ovvero Planet of Lana 2: Children of the Leaf. Prima di procedere con la panoramica, vi ricordiamo i sei giochi che lasceranno il catalogo a metà mese.
Minishoot Adventures - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 4 marzo (Ultimate, PC)
Inserito completamente a sorpresa nel Game Pass, visto che non compare in nessun annuncio ufficiale da parte di Microsoft, l'arrivo di Minishoot Adventures è davvero un'ottima scoperta, considerando che si tratta di un titolo che ha impressionato davvero positivamente tutti coloro che hanno avuto a che farci.
Si tratta di un twin-stick shooter che ha però una struttura in stile metroidvania, incentrato sulla scoperta di una complessa mappa le cui aree risultano progressivamente accessibili con la conquista di nuove abilità. Sebbene sia passato piuttosto inosservato presso la stampa, Minishoot Adventures ha una valutazione "estremamente positiva" su Steam, con il 97% di recensioni positive da parte degli utenti, a dimostrazione della qualità di questo titolo. L'aspetto è estremamente semplice e minimalista, ma nasconde una meccanica davvero ben costruita e bilanciata, che porta ad approfondire sempre di più la conoscenza dello strano mondo fantascientifico in cui muovere la nostra navetta, con un approccio quasi più da avventura che da sparatutto.
EA Sports F1 25 - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 4 marzo (Ultimate, PC)
Seguendo le tempistiche standard della serie e di EA Play, anche su Game Pass arriva EA Sports F1 25, la simulazione ufficiale di Formula Uno basato sulla stagione conclusa, ma che presenta una novità molto interessante: rimarrà infatti attivo, come base, anche per la prossima stagione, considerando che F1 26 verrà distribuito anche come espansione da acquistare e applicare al gioco.
Questo significa che, di fatto, EA Sports F1 25 è una sorta di piattaforma destinata a rimanere stabile, sebbene con tutte le aggiunte sul fronte dei contenuti e dei miglioramenti tecnici previsti nel prossimo futuro. Anche questo elemento indica il grado di maturità ormai raggiunto dalla simulazione, che in questa edizione si presenta estremamente completa e bilanciata, sia dal punto di vista del modello di guida che delle modalità e opzioni di gioco, con nuova Carriera Scuderia, Breaking Point 3 e tutte le novità che deriveranno poi dall'applicazione della prossima stagione, nel caso siate interessati a rimanere aggiornati.
Planet of Lana 2: Children of the Leaf - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 5 marzo (Ultimate, PC)
L'unica novità assoluta di questa mandata è un gioco alquanto atteso, ovvero Planet of Lana 2: Children of the Leaf, seguito dell'affascinante avventura di Wishfully, che a sua volta aveva debuttato direttamente nel Game Pass.
Il gioco richiama un po' lo stile di classici come Another World, Oddworld o i titoli di Playdead come Limbo e Inside, mettendo insieme azione in stile platform con enigmi che spesso riguardano l'interazione con elementi di scenario o macchinari da comprendere per sfruttare a proprio vantaggio, ma è soprattutto la cooperazione tra Lana e i poteri del piccolo alieno Mui a far brillare l'ottimo level design. Come spiegato nella nostra recensione di Planet of Lana 2: Children of the Leaf, il titolo ci trasporta in uno strano e meraviglioso pianeta, alle prese con una minaccia incombente in una fantastica avventura che tocca temi legati ad ambientalismo, empatia e solidarietà. Oltre ad essere un gioco interessante, insomma, c'è anche un bel messaggio dietro a tutto questo, caratteristiche che si espandono e approfondiscono ulteriormente nel secondo capitolo.
Gli arrivi e le partenze della prima parte di marzo 2026
Disponibili su Game Pass dal 3 marzo
- Final Fantasy III - Cloud, Xbox Series X|S, PC, 3 marzo (Ultimate, Premium, PC)
- Kingdom Come: Deliverance 2 - Cloud, Xbox Series X|S, PC, 3 marzo (Ultimate, Premium, PC)
- Minishoot Adventures - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 4 marzo (Ultimate, PC)
- To a T - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 4 marzo (Premium, Ultimate, PC)
- EA Sports F1 25 - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 4 marzo (Ultimate, PC)
- Planet of Lana 2: Children of the Leaf - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 5 marzo (Ultimate, PC)
- Construction Simulator - Cloud, Xbox e PC, 10 marzo (Ultimate, Premium, PC)
- Cyberpunk 2077 - Cloud e Xbox, 10 marzo (Ultimate, Premium)
- Hollow Knight: Silksong - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 12 marzo (Premium, Ultimate, PC)
- DreamWorks La casa delle bambole di Gabby: Pronti per la festa - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 17 marzo (Ultimate, Premium, PC)
Non più disponibili su Game Pass dal 15 marzo
- Bratz Rhythm & Style (Cloud, Xbox e PC)
- Enter the Gungeon (Cloud, Xbox e PC)
- F1 23 (Cloud, Xbox e PC)
- He is Coming (PC)
- Lightyear Frontier (Cloud, Xbox e PC)
- Mythwrecked: Ambrosia Island (Cloud, Xbox e PC)