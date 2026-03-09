Xbox Game Pass: un'occhiata ai giochi di inizio marzo, tra Cyberpunk 2077 e Planet of Lana 2

Facciamo la consueta panoramica sui giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella prima parte di marzo, tra nuove uscite interessanti e qualcosa di grosso nel catalogo Premium.

Ci avviciniamo alla primavera con un nuovo carico di giochi da scoprire, procedendo in questo caso un po' più lentamente del solito vista la mandata piuttosto compatta ma con almeno due grosse novità inserite nel catalogo, come vediamo in questa panoramica sui giochi in arrivo su Game Pass nella prima parte di marzo. A dire il vero, i primissimi titoli del mese erano stati già comunicati con l'annuncio della seconda ondata di febbraio, come spesso accade per quelle infornate che si posizionano un po' a cavallo fra due mesi, dunque se si prende in considerazione il quadro completo non sono pochi nemmeno i titoli usciti in questa prima porzione di marzo. Ricordiamo infatti che all'inizio del mese sono arrivati Final Fantasy 3, continuando la riproposizione della serie storica di Square Enix in versione Pixel Remaster, e soprattutto Kingdom Come: Deliverance 2, che rappresenta una delle introduzioni di maggiore calibro viste in questi ultimi mesi, in attesa delle novità che arriveranno poi nel corso del 2026. Xbox Cloud Gaming aumenta la risoluzione dello streaming su console In questa infornata dobbiamo registrare un altro arrivo di enorme profilo, sempre nel campo degli RPG, con Cyberpunk 2077, a cui si affianca anche un atteso debutto direttamente nel servizio, ovvero Planet of Lana 2: Children of the Leaf. Prima di procedere con la panoramica, vi ricordiamo i sei giochi che lasceranno il catalogo a metà mese.

Minishoot Adventures - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 4 marzo (Ultimate, PC) Inserito completamente a sorpresa nel Game Pass, visto che non compare in nessun annuncio ufficiale da parte di Microsoft, l'arrivo di Minishoot Adventures è davvero un'ottima scoperta, considerando che si tratta di un titolo che ha impressionato davvero positivamente tutti coloro che hanno avuto a che farci. Una delle ambientazioni esplorabili in Minishoot Adventures Si tratta di un twin-stick shooter che ha però una struttura in stile metroidvania, incentrato sulla scoperta di una complessa mappa le cui aree risultano progressivamente accessibili con la conquista di nuove abilità. Sebbene sia passato piuttosto inosservato presso la stampa, Minishoot Adventures ha una valutazione "estremamente positiva" su Steam, con il 97% di recensioni positive da parte degli utenti, a dimostrazione della qualità di questo titolo. L'aspetto è estremamente semplice e minimalista, ma nasconde una meccanica davvero ben costruita e bilanciata, che porta ad approfondire sempre di più la conoscenza dello strano mondo fantascientifico in cui muovere la nostra navetta, con un approccio quasi più da avventura che da sparatutto.

To a T - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 4 marzo (Premium, Ultimate, PC) Arriva anche nel catalogo Premium la nuova e bizzarra creatura di Keita Takahashi, autore del celebre Katamari Damacy, e non delude tutti coloro che, giustamente, si aspettavano qualcosa di strano anche in questo caso. I personaggi di To a T To a T è un'avventura in 3D a episodi pubblicata da Annapurna e sviluppata dal team Uvula sotto la guida di Takahashi, che ci mette nei panni di un personaggio costretto a rimanere in una "posizione a T", con le braccia distese, qualsiasi cosa faccia e in ogni momento della giornata. Questo, evidentemente, comporta delle situazioni particolari da affrontare, ponendoci di fronte a sfide incredibili anche per eseguire quelle che dovrebbero essere azioni normali. Gli autori descrivono To a T come un gioco con "forte accento sui personaggi, le interazioni, la storia e l'esplorazione" e può essere visto anche come un racconto incentrato sulle difficoltà nell'affrontare la vita normale con una forma di disabilità.

EA Sports F1 25 - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 4 marzo (Ultimate, PC) Seguendo le tempistiche standard della serie e di EA Play, anche su Game Pass arriva EA Sports F1 25, la simulazione ufficiale di Formula Uno basato sulla stagione conclusa, ma che presenta una novità molto interessante: rimarrà infatti attivo, come base, anche per la prossima stagione, considerando che F1 26 verrà distribuito anche come espansione da acquistare e applicare al gioco. Un momento di gara in EA Sports F1 25 Questo significa che, di fatto, EA Sports F1 25 è una sorta di piattaforma destinata a rimanere stabile, sebbene con tutte le aggiunte sul fronte dei contenuti e dei miglioramenti tecnici previsti nel prossimo futuro. Anche questo elemento indica il grado di maturità ormai raggiunto dalla simulazione, che in questa edizione si presenta estremamente completa e bilanciata, sia dal punto di vista del modello di guida che delle modalità e opzioni di gioco, con nuova Carriera Scuderia, Breaking Point 3 e tutte le novità che deriveranno poi dall'applicazione della prossima stagione, nel caso siate interessati a rimanere aggiornati.

Planet of Lana 2: Children of the Leaf - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 5 marzo (Ultimate, PC) L'unica novità assoluta di questa mandata è un gioco alquanto atteso, ovvero Planet of Lana 2: Children of the Leaf, seguito dell'affascinante avventura di Wishfully, che a sua volta aveva debuttato direttamente nel Game Pass. Il gioco richiama un po' lo stile di classici come Another World, Oddworld o i titoli di Playdead come Limbo e Inside, mettendo insieme azione in stile platform con enigmi che spesso riguardano l'interazione con elementi di scenario o macchinari da comprendere per sfruttare a proprio vantaggio, ma è soprattutto la cooperazione tra Lana e i poteri del piccolo alieno Mui a far brillare l'ottimo level design. Come spiegato nella nostra recensione di Planet of Lana 2: Children of the Leaf, il titolo ci trasporta in uno strano e meraviglioso pianeta, alle prese con una minaccia incombente in una fantastica avventura che tocca temi legati ad ambientalismo, empatia e solidarietà. Oltre ad essere un gioco interessante, insomma, c'è anche un bel messaggio dietro a tutto questo, caratteristiche che si espandono e approfondiscono ulteriormente nel secondo capitolo.

Construction Simulator - Cloud, Xbox e PC, 10 marzo (Ultimate, Premium, PC) Continua a espandersi la collezione di simulazioni nel catalogo di Game Pass, che a questo punto ha raggiunto dimensioni ragguardevoli. L'aggiunta di questo turno è Construction Simulator, che come dice piuttosto chiaramente il titolo è una simulazione di costruzioni, consentendoci di fare carriera virtuale nell'agguerrito mondo dell'edilizia. Mezzi e veicoli in azione in Construction Simulator Ci troviamo a fondare un'attività partendo praticamente da zero, seguendo gli insegnamenti del nostro mentore e affrontando sfide sempre più complesse: si parte da progetti piuttosto limitati e si arriva alla costruzione di opere di notevoli dimensioni, incrementando gli strumenti e i mezzi a disposizione e imparando nuove tecniche e attività sempre più specializzate. In tutto questo c'è anche da far quadrare i conti, aumentare le entrate e investire in ulteriori mezzi per poter accedere a progetti sempre più ampi e complessi, in una vera e propria scalata all'industria delle costruzioni. Anche qui è richiesta un'inclinazione particolare per apprezzare il "gioco", ma la meccanica risulta sorprendentemente coinvolgente.

Cyberpunk 2077 - Cloud e Xbox, 10 marzo (Ultimate, Premium) Altro peso massimo che raggiunge il catalogo di Game Pass in questi giorni, Cyberpunk 2077 ha bisogno davvero di ben poche presentazioni. Si tratta del colossale gioco di ruolo ad ambientazione fantascientifica da parte di CD Projekt RED, che dopo i mondi fantasy di The Witcher si è lanciata nella traduzione in videogioco di un caposaldo degli RPG "carta e penna". Un panorama di Night City in Cyberpunk 2077 Dopo un lancio un po' difficoltoso, la grande visione del team polacco si è concretizzata al meglio attraverso un lungo arco di evoluzione e miglioramento, che ha portato Night City a diventare davvero un luogo in cui perdersi all'interno di mille rivoli di avventura, prendendo parte a una spettacolare storia principale oppure dedicandosi alle numerose quest secondarie e attività varie che costellano l'enorme città. Cyberpunk 2077 è ormai un classico che non può mancare nella libreria di ogni giocatore minimamente interessato al genere in questione, casomai c'è da domandarsi dove trovare il tempo da dedicare sia a questo che a Kingdom Come: Deliverance 2 che è appena stato introdotto nel catalogo del Game Pass.

Hollow Knight: Silksong - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 12 marzo (Premium, Ultimate, PC) Anche il catalogo Premium ottiene una delle maggiori uscite dell'anno scorso con lancio diretto su Game Pass Ultimate, ovvero Hollow Knight: Silksong, che ha raggiunto il tier di abbonamento minore con una notevole velocità, a dire il vero. Hornet in uno scenario di Hollow Knight: Silksong Che si può dire su questo gioco? Basta leggere la nostra recensione di Hollow Knight Silksong, nella quale gli viene assegnato un rarissimo perfect score per capire come si tratti di un titolo assolutamente fuori dal comune. Il suo arrivo, dopo anni di attesa diventati praticamente una sorta di meme all'interno della folta community di fan, ha rappresentato uno dei maggiori eventi del 2025 e resta uno dei giochi indie più grandi attualmente in circolazione. Si tratta di un metroidvania costruito con estrema cura, cesellato in lunghi anni di lavorazione artigianale che hanno portato a un perfetto equilibrio delle parti fra esplorazione e combattimento, con un tasso di sfida notevole ma bilanciato da un coinvolgimento fuori dal comune, grazie anche alla magia che caratterizza il suo strano mondo.

DreamWorks La casa delle bambole di Gabby: Pronti per la festa - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 17 marzo (Ultimate, Premium, PC) Game Pass continua ad avere un occhio di riguardo anche ai più piccoli, nell'ottica di offrire un servizio che possa funzionare bene per tutta la famiglia o comunque per un pubblico demograficamente variegato, e in quest'ottica l'introduzione di DreamWorks La casa delle bambole di Gabby: Pronti per la festa è particolarmente strategica. Gabby alle prese con una delle avventure di DreamWorks La casa delle bambole di Gabby: Pronti per la festa Ispirato alla serie animata DreamWorks, questo gioco si presenta come una sorta di platform multievento tutto incentrato sulla cura dei gatti, tema centrale dei mini-game e dei livelli che dobbiamo affrontare. Si tratta ovviamente di un gioco dedicato a un pubblico molto giovane, a cui si rivolge con un approccio piuttosto ragionato, fatto di attività creative e quanto più possibile stimolanti su diversi fronti. Al di là delle sezioni a piattaforme, ci sono tanti mini-game e attività a cui prendere parte tra enigmi, giochi ritmici, creativi ed elementi in stile avventura.