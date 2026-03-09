Digital Devil Saga: Avatar Tuner: A’s TEST Server di Atlus sarà pubblicato da G-MODE

G-MODE ha annunciato che pubblicherà una nuova versione di Digital Devil Saga: Avatar Tuner: A's TEST Server , un vecchio titolo sviluppato da Atlus , lo studio dei Persona e degli Shin Megami Tensei. Sarà lanciato all'interno della linea G-MODE Archives+ per Nintendo Switch e PC. Nemmeno a dirlo, la versione PC sarà disponibile su Steam, quantomeno in Giappone. La data di uscita non è stata ancora annunciata.

Un gioco particolare

La pagina Steam di Digital Devil Saga: Avatar Tuner: A's TEST Server è già aperta, e riporta solo il giapponese come lingue. Non sappiamo se ci sarà anche una traduzione in inglese.

Digital Devil Saga: Avatar Tuner: A's TEST Server è gioco uscito originariamente su sistemi mobile

Per chi non lo conoscesse, immaginiamo molti, stiamo parlando di un gioco di ruolo alla giapponese originariamente pubblicato nel 2006 per alcuni telefoni disponibili solo in Giappone. La riedizione moderna si basa sulla Complete Edition uscita nel 2007. La storia si svolge nella misteriosa Tower of Karma e ruota attorno al protagonista Serph, che si risveglia senza memoria e decide di scalare la torre insieme alla misteriosa Sera, per scoprire la verità sulla loro situazione.

Digital Devil Saga: Avatar Tuner: A's TEST Server invita i giocatori a sopravvivere in un mondo post-apocalittico dove gli scontri brutali sono all'ordine del giorno: "Se vuoi sopravvivere, trasformati in un Devil: fai a pezzi i tuoi nemici, massacrali e divorali!". Il sistema di combattimento utilizza una versione strategica del Press Turn System, derivato dalla serie Shin Megami Tensei, insieme al Mantra System, che consente di apprendere e combinare abilità liberamente.

L'avventura segue il gruppo Embryon in un mondo digitale chiamato Junkyard e include dungeon con parti generate proceduralmente, offrendo così un'esperienza diversa a ogni partita.

In attesa di saperne di più e magari di avere un'eventuale versione occidentale, ci spingiamo ad affermare di essere contenti di vedere un gioco così raro salvato dall'oblio e tornato disponibile.