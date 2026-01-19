Il co-fondatore di Atlus e co-autore di Persona lavora a un nuovo JRPG con Compile Heart

Kouji Okada, il co-fondatore di Atlus nonché tra i maggiori creatori di Shin Megami Tensei e Persona, sta lavorando a un nuovo JRPG in collaborazione con Compile Heart e insieme anche ad altri nomi di spicco in questo genere.
Dopo 40 anni di esperienza nell'industria videoludica giapponese, Okada evidentemente ha ancora voglia di sperimentare e costruire nuovi progetti in un genere storico come il gioco di ruolo di stampo nipponico, e in questo caso sembra abbia intenzione di creare un "RPG ad ambientazione scolastica" di nuova generazione.
La definizione, seppure piuttosto vaga e strana, sembra poter associarsi a un titolo simile a Persona, in effetti, serie di cui Okada è stato uno dei maggiori autori, dunque questo nuovo gioco potrebbe rappresentare una sorta di evoluzione della formula.
Un "Persona di nuova generazione"?
Nei giorni scorsi, Compile Heart ha annunciato di avere un nuovo gioco di ruolo in lavorazione con autori di alto profilo, e che maggiori informazioni su questo interessante progetto dovrebbero arrivare verso la fine del mese, per la precisione il 29 gennaio.
Ci sono veterani di livello assoluto a lavorare su questo titolo, a quanto pare: oltre a Okada, sono stati arruolati anche Tadashi Satomi, che è un altro autore delle sceneggiature dei primi Persona, e Tsukasa Masuko, uno dei compositori dei primi capitoli di Shin Megami Tensei.
Per il momento, di questo interessante progetto c'è solo un teaser trailer che al momento non spiega molto, ma consente intanto di farci un'idea del suo particolare stile e delle possibili atmosfere, che in effetti possono ricordare alcuni elementi di Persona.
Dopo aver lasciato Atlus, Okada ha lavorato con lo studio Gaia a vari progetti, fra i quali anche Folklore in collaborazione con Sony, per PS3. Compile Heart è una sussidiaria di Idea Factory ed è nota soprattutto per la serie Neptunia.