Il co-fondatore di Atlus e co-autore di Persona lavora a un nuovo JRPG con Compile Heart

Kouji Okada, il co-fondatore di Atlus nonché tra i maggiori creatori di Shin Megami Tensei e Persona, sta lavorando a un nuovo JRPG in collaborazione con Compile Heart e insieme anche ad altri nomi di spicco in questo genere.

Dopo 40 anni di esperienza nell'industria videoludica giapponese, Okada evidentemente ha ancora voglia di sperimentare e costruire nuovi progetti in un genere storico come il gioco di ruolo di stampo nipponico, e in questo caso sembra abbia intenzione di creare un "RPG ad ambientazione scolastica" di nuova generazione.

La definizione, seppure piuttosto vaga e strana, sembra poter associarsi a un titolo simile a Persona, in effetti, serie di cui Okada è stato uno dei maggiori autori, dunque questo nuovo gioco potrebbe rappresentare una sorta di evoluzione della formula.