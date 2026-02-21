Autori di Metal Gear Rising, Astral Chain e Bayonetta fondano il nuovo team Eel Game Studio

È stato lanciato online il sito ufficiale di Eel Game Studio, un nuovo team composto da autori di Metal Gear Rising, Astral Chain e Bayonetta, dunque un'etichetta probabilmente da tenere d'occhio in quanto decisamente promettente.
Potete trovare il sito internet a questo indirizzo, ma per il momento non c'è molto da vedere: al di là del nome del team e di un particolare logo, non ci sono ancora informazioni sui progetti in sviluppo e potrebbe volerci ancora un po' prima di avere qualche dettaglio al riguardo.
La missione dello studio, come ci si può aspettare in questi casi, rimane molto improntata su vago e si parla semplicemente di costruire nuove esperienze di intrattenimento, ma sono soprattutto i nomi coinvolti nel team che risultano decisamente interessanti.
Un dream team da ex-Platinum
All'interno di Eel Game Studio troviamo diversi elementi tratti da PlatinumGames, alcuni anche di notevole importanza come Takahisa Taura, il director di Astral Chain che sembrava proiettato verso un brillante futuro all'interno del team in questione, salvo poi abbandonare lo studio per fondare questa nuova compagnia.
Oltre a Taura, riconosciamo Kenji Saito, che fu director di Metal Gear Rising: Revengeance, che ricopre il ruolo di presidente del nuovo studio, dunque un elementi di grande rilievo all'interno del team.
Taura è director generale della compagnia, affiancato da Katsumi Suenami, che è stata invece project manager di Bayonetta 3, che è co-director all'interno del nuovo studio.
In sostanza, Eel Game Studio sembra nascere dall'esperienza di diversi elementi di PlatinumGames, cosa che lo rende automaticamente un sorvegliato speciale per molti appassionati, in attesa di scoprire quale sia il primo progetto del nuovo team.