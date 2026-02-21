11

Autori di Metal Gear Rising, Astral Chain e Bayonetta fondano il nuovo team Eel Game Studio

Il director di Astral Chain, Takahisa Taura, si è unito ad altri ex-PlatinumGames per fondare un nuovo team di cui c'è ora un sito ufficiale che ci fa conoscere qualcosa della compagnia.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   21/02/2026
La copertina di Astral Chain

È stato lanciato online il sito ufficiale di Eel Game Studio, un nuovo team composto da autori di Metal Gear Rising, Astral Chain e Bayonetta, dunque un'etichetta probabilmente da tenere d'occhio in quanto decisamente promettente.

Potete trovare il sito internet a questo indirizzo, ma per il momento non c'è molto da vedere: al di là del nome del team e di un particolare logo, non ci sono ancora informazioni sui progetti in sviluppo e potrebbe volerci ancora un po' prima di avere qualche dettaglio al riguardo.

La missione dello studio, come ci si può aspettare in questi casi, rimane molto improntata su vago e si parla semplicemente di costruire nuove esperienze di intrattenimento, ma sono soprattutto i nomi coinvolti nel team che risultano decisamente interessanti.

Un dream team da ex-Platinum

All'interno di Eel Game Studio troviamo diversi elementi tratti da PlatinumGames, alcuni anche di notevole importanza come Takahisa Taura, il director di Astral Chain che sembrava proiettato verso un brillante futuro all'interno del team in questione, salvo poi abbandonare lo studio per fondare questa nuova compagnia.

Il logo di Eel Game Studio
Il logo di Eel Game Studio

Oltre a Taura, riconosciamo Kenji Saito, che fu director di Metal Gear Rising: Revengeance, che ricopre il ruolo di presidente del nuovo studio, dunque un elementi di grande rilievo all'interno del team.

Il director di Astral Chain e designer di Nier Automata ha lasciato PlatinumGames Il director di Astral Chain e designer di Nier Automata ha lasciato PlatinumGames

Taura è director generale della compagnia, affiancato da Katsumi Suenami, che è stata invece project manager di Bayonetta 3, che è co-director all'interno del nuovo studio.

In sostanza, Eel Game Studio sembra nascere dall'esperienza di diversi elementi di PlatinumGames, cosa che lo rende automaticamente un sorvegliato speciale per molti appassionati, in attesa di scoprire quale sia il primo progetto del nuovo team.

#Software House #Sviluppatori
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Autori di Metal Gear Rising, Astral Chain e Bayonetta fondano il nuovo team Eel Game Studio