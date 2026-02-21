Autori di Metal Gear Rising, Astral Chain e Bayonetta fondano il nuovo team Eel Game Studio

È stato lanciato online il sito ufficiale di Eel Game Studio, un nuovo team composto da autori di Metal Gear Rising, Astral Chain e Bayonetta, dunque un'etichetta probabilmente da tenere d'occhio in quanto decisamente promettente.

Potete trovare il sito internet a questo indirizzo, ma per il momento non c'è molto da vedere: al di là del nome del team e di un particolare logo, non ci sono ancora informazioni sui progetti in sviluppo e potrebbe volerci ancora un po' prima di avere qualche dettaglio al riguardo.

La missione dello studio, come ci si può aspettare in questi casi, rimane molto improntata su vago e si parla semplicemente di costruire nuove esperienze di intrattenimento, ma sono soprattutto i nomi coinvolti nel team che risultano decisamente interessanti.