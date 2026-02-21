Pokémon Winds e Waves (Gen 10) e le altre possibili novità del Pokémon Presents secondo un leaker

Il leaker "Pory Leeks" ha effettuato una sorta di resoconto di quelli che dovrebbero essere gli annunci previsti al Pokémon Presents previsto per la prossima settimana, e si tratta di un evento alquanto ricco, fra la presentazione di Pokémon Winds e Waves (Gen 10) e altre novità.
Va tutto preso come una semplice voce di corridoio, ma il leaker in questione pare abbia anticipato correttamente la pubblicazione di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia su Nintendo eShop, che è stata effettivamente annunciata in via ufficiale nella giornata di ieri, cosa che rende automaticamente anche queste considerazioni come valevoli di considerazione.
Non sono informazioni confermate, ma se volete evitare anticipazioni probabilmente dovreste evitare di leggere quanto segue, sebbene si tratti di considerazioni alquanto logiche considerando le tempistiche della serie.
Un evento molto ricco
Come abbiamo visto, il Pokémon Presents è stato annunciato questa settimana e andrà in scena venerdì 27 febbraio alle ore 15:00, con un evento speciale perché organizzato in corrispondenza del 30° anniversario della serie.
I contenuti non sono noti in via ufficiale, ma considerando l'importanza dell'evento possiamo aspettarci annunci di un certo livello per quanto riguarda la serie, vista anche la ricorrenza.
Secondo Pory Leeks, questi dovrebbero essere i giochi presenti all'interno dell'evento:
- Pokémon Sleep
- Pokémon Unite
- Nuova espansione di GCC Pokémon
- Pokémon XD e Pokémon Colosseum per GameCube su Nintendo Switch Online
- Pokémon Champions
- Pokémon Pokopia
- Pokémon Winds e Waves, ovvero il nuovo capitolo Gen 10
- Altre novità riguardanti merchandising ed eventi per l'anniversario
Si tratterebbe di un evento decisamente ricco, nel caso in cui l'elenco venga rispettato, e in effetti alcuni di questi titoli risultano alquanto verosimili.