Pokémon Winds e Waves (Gen 10) e le altre possibili novità del Pokémon Presents secondo un leaker

Il leaker "Pory Leeks" ha effettuato una sorta di resoconto di quelli che dovrebbero essere gli annunci previsti al Pokémon Presents previsto per la prossima settimana, e si tratta di un evento alquanto ricco, fra la presentazione di Pokémon Winds e Waves (Gen 10) e altre novità.

Va tutto preso come una semplice voce di corridoio, ma il leaker in questione pare abbia anticipato correttamente la pubblicazione di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia su Nintendo eShop, che è stata effettivamente annunciata in via ufficiale nella giornata di ieri, cosa che rende automaticamente anche queste considerazioni come valevoli di considerazione.

Non sono informazioni confermate, ma se volete evitare anticipazioni probabilmente dovreste evitare di leggere quanto segue, sebbene si tratti di considerazioni alquanto logiche considerando le tempistiche della serie.