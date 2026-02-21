Windows XP: la celebre collina dello sfondo "Bliss" nella realtà è uguale all'immagine storica

Da allora ci sono state varie spedizioni alla ricerca della collina di "Bliss", come veniva chiamata l'immagine di sfondo in questione, con altri utenti che sono riusciti a catturare il luogo preciso nelle situazioni contemporanee.

Chiunque avrà visto l'immagine in questione: si tratta dello sfondo di default di Windows XP, diventato praticamente iconico visto il successo del sistema operativo in questione e anche la bellezza magnetica della foto originale, che venne scattata quasi per caso dal fotografo Charles O'Rear nel 1996 .

Un post sul canale Reddit dedicato a Windows testimonia come la collina del celebre sfondo "Bliss" di Windows XP esista ancora e risulti praticamente uguale all'immagine storica che ha ormai quasi 30 anni sulle spalle.

Trova le differenze

Tuttavia, forse mai come in quest'ultimo caso si può vedere una tale somiglianza con l'immagine classica, come dimostra il confronto diretto che è possibile vedere qui sotto, con le due foto che possono essere viste una dietro l'altra.



Già nel 2021 avevamo visto un video che mostrava la collina dello sfondo "Bliss" com'era in quel periodo, ma emergeva una certa trasformazione dello scenario data dal posizionamento di alcune vigne.

Nella foto scattata più di recente sembra che il terreno sia stato riorganizzato, con una coltura che la fa risultare più vicina all'immagine originale, oppure a causa della rimozione dei filari.

Fatto sta che la collina oggi sembra davvero uguale a quella della celebre immagine-simbolo di Windows XP, probabilmente perché i filari delle vigne erano stati momentaneamente rimossi anche nel periodo in cui O'Rear aveva scattato la foto originale.

Sebbene possa sembrare finta, la collina in questione esiste realmente dunque e si trova nella contea di Sonoma, presso la Napa Valley in California e oggi è ancora decisamente simile a quasi 30 anni fa.