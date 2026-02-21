0

Windows XP: la celebre collina dello sfondo "Bliss" nella realtà è uguale all'immagine storica

Qualcuno è tornato a fotografare la collina del celebre sfondo "Bliss" di Windows XP ed è riuscita a catturarla in una situazione in cui è praticamente uguale a 30 anni fa.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   21/02/2026
Lo sfondo Bliss di Windows XP

Un post sul canale Reddit dedicato a Windows testimonia come la collina del celebre sfondo "Bliss" di Windows XP esista ancora e risulti praticamente uguale all'immagine storica che ha ormai quasi 30 anni sulle spalle.

Chiunque avrà visto l'immagine in questione: si tratta dello sfondo di default di Windows XP, diventato praticamente iconico visto il successo del sistema operativo in questione e anche la bellezza magnetica della foto originale, che venne scattata quasi per caso dal fotografo Charles O'Rear nel 1996.

Da allora ci sono state varie spedizioni alla ricerca della collina di "Bliss", come veniva chiamata l'immagine di sfondo in questione, con altri utenti che sono riusciti a catturare il luogo preciso nelle situazioni contemporanee.

Trova le differenze

Tuttavia, forse mai come in quest'ultimo caso si può vedere una tale somiglianza con l'immagine classica, come dimostra il confronto diretto che è possibile vedere qui sotto, con le due foto che possono essere viste una dietro l'altra.

Posts from the windows
community on Reddit

Già nel 2021 avevamo visto un video che mostrava la collina dello sfondo "Bliss" com'era in quel periodo, ma emergeva una certa trasformazione dello scenario data dal posizionamento di alcune vigne.

Con il nuovo aggiornamento Insider di Windows 11, Microsoft introduce uno speed test integrato nella barra delle applicazioni Con il nuovo aggiornamento Insider di Windows 11, Microsoft introduce uno speed test integrato nella barra delle applicazioni

Nella foto scattata più di recente sembra che il terreno sia stato riorganizzato, con una coltura che la fa risultare più vicina all'immagine originale, oppure a causa della rimozione dei filari.

Fatto sta che la collina oggi sembra davvero uguale a quella della celebre immagine-simbolo di Windows XP, probabilmente perché i filari delle vigne erano stati momentaneamente rimossi anche nel periodo in cui O'Rear aveva scattato la foto originale.

Sebbene possa sembrare finta, la collina in questione esiste realmente dunque e si trova nella contea di Sonoma, presso la Napa Valley in California e oggi è ancora decisamente simile a quasi 30 anni fa.

#Microsoft #Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Windows XP: la celebre collina dello sfondo "Bliss" nella realtà è uguale all'immagine storica