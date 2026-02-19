Con il nuovo aggiornamento Insider di Windows 11, Microsoft introduce uno speed test integrato nella barra delle applicazioni

Microsoft continua ad arricchire Windows 11 con nuove funzionalità pensate per migliorare l'esperienza quotidiana degli utenti. Tra le novità più interessanti in arrivo c'è un test di velocità della rete (speed test) integrato direttamente nel sistema operativo.
La funzione è attualmente in distribuzione per gli utenti iscritti al canale Release Preview del programma Insider e consente di verificare rapidamente le prestazioni della propria connessione Internet.
Il nuovo strumento sarà accessibile direttamente dalla barra delle applicazioni: basterà fare clic destro sull'icona della rete presente nel system tray per trovare l'opzione dedicata allo speed test.
Perché uno speed test nella barra delle applicazioni di Windows 11?
L'integrazione di uno speed test nativo rappresenta un'alternativa pratica rispetto ai tradizionali siti di terze parti, eliminando la necessità di cercare manualmente servizi online per controllare download e upload. Si tratta di una soluzione semplice ma potenzialmente molto utile, soprattutto per chi desidera monitorare rapidamente eventuali problemi di rete.
Una volta selezionata, la verifica della velocità si aprirà nel browser predefinito dell'utente, mostrando i dati relativi alla connessione in uso, sia essa Ethernet, Wi-Fi o rete cellulare. Microsoft aveva già iniziato a testare questa funzionalità lo scorso anno, ma ora sembra pronta a renderla disponibile su larga scala.
Non solo lo speed test: ulteriori novità di questo update di Windows 11
Oltre al test di velocità, l'aggiornamento introduce anche altre novità. Nelle impostazioni di sistema arriverà una nuova sezione dedicata alla fotocamera, che permetterà di controllare funzioni come pan e tilt sui dispositivi compatibili. Microsoft non ha ancora specificato quali modelli supporteranno questa opzione.
Tra le altre aggiunte troviamo nuove emoji, un menu Widget completamente ridisegnato con una visualizzazione a pagina intera e la possibilità di impostare file in formato .webp come sfondo del desktop, ampliando così le opzioni di personalizzazione grafica. L'aggiornamento è in fase di rilascio per le versioni 24H2 (Build 26100) e 25H2 (Build 26200) di Windows 11 attraverso il canale Release Preview.