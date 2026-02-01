Microsoft sperimenta una barra dei menu superiore per Windows 11 grazie a PowerToys: la soluzione si avvicina a macOS

Microsoft sta sperimentando una nuova possibile evoluzione dell'interfaccia di Windows 11, prendendo ispirazione da sistemi come macOS, Linux e persino da versioni storiche di Windows. Il team di PowerToys sta infatti valutando l'introduzione di una barra dei menu superiore, denominata internamente Command Palette Dock, pensata per offrire un accesso rapido a strumenti di sistema, risorse e funzionalità avanzate.
Secondo quanto riportato da Tom Warren, Microsoft ha già condiviso alcune immagini concettuali che mostrano come potrebbe apparire questa nuova barra. Non si tratta di una modifica obbligatoria del sistema operativo, bensì di una UI opzionale, attivabile come PowerToy.
Alto grado di configurazione per il Command Palette Dock di Windows 11
Come spiegato da Niels Laute, senior product manager di Microsoft, il dock potrebbe essere posizionato su qualsiasi lato dello schermo: in alto, in basso, a sinistra o a destra. Al suo interno, le estensioni e i moduli potrebbero essere ancorati a tre aree distinte: inizio, centro e fine, consentendo una gestione ordinata e personalizzata degli strumenti preferiti.
Uno degli obiettivi principali di questa barra è offrire un accesso immediato alle risorse di sistema, come CPU, memoria e rete, oltre a collegamenti rapidi a utility, comandi e funzionalità aggiuntive. Microsoft prevede anche ampie opzioni di personalizzazione visiva.
Con questa nuova funzione saranno possibili molte nuove feature di Windows 11
Un altro aspetto interessante è la possibilità di riordinare facilmente le estensioni, spostandole tra le diverse sezioni del dock o fissandole liberamente. Questo rende il Command Palette Dock uno strumento flessibile, pensato per evolversi in base alle esigenze dell'utente. Il progetto è strettamente legato al Command Palette launcher, introdotto da Microsoft lo scorso anno come parte di PowerToys.
Questo launcher, simile allo Spotlight di macOS, consente di avviare applicazioni, eseguire comandi e accedere rapidamente a strumenti di sviluppo tramite una semplice scorciatoia da tastiera. Il nuovo dock andrebbe quindi a completare e ampliare questa esperienza, fornendo un'interfaccia sempre visibile. Al momento, Microsoft sta raccogliendo feedback dalla community per capire se questa funzione risponde a un reale interesse degli utenti.