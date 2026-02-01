Microsoft sperimenta una barra dei menu superiore per Windows 11 grazie a PowerToys: la soluzione si avvicina a macOS

Microsoft sta testando un dock opzionale per Windows 11 tramite PowerToys, chiamato Command Palette Dock. La barra offrirebbe accesso rapido a risorse e strumenti.

Microsoft sta sperimentando una nuova possibile evoluzione dell'interfaccia di Windows 11, prendendo ispirazione da sistemi come macOS, Linux e persino da versioni storiche di Windows. Il team di PowerToys sta infatti valutando l'introduzione di una barra dei menu superiore, denominata internamente Command Palette Dock, pensata per offrire un accesso rapido a strumenti di sistema, risorse e funzionalità avanzate. Secondo quanto riportato da Tom Warren, Microsoft ha già condiviso alcune immagini concettuali che mostrano come potrebbe apparire questa nuova barra. Non si tratta di una modifica obbligatoria del sistema operativo, bensì di una UI opzionale, attivabile come PowerToy.

Alto grado di configurazione per il Command Palette Dock di Windows 11 Come spiegato da Niels Laute, senior product manager di Microsoft, il dock potrebbe essere posizionato su qualsiasi lato dello schermo: in alto, in basso, a sinistra o a destra. Al suo interno, le estensioni e i moduli potrebbero essere ancorati a tre aree distinte: inizio, centro e fine, consentendo una gestione ordinata e personalizzata degli strumenti preferiti. Windows 11 ha raggiunto un notevole traguardo ben prima di Windows 10 Uno degli obiettivi principali di questa barra è offrire un accesso immediato alle risorse di sistema, come CPU, memoria e rete, oltre a collegamenti rapidi a utility, comandi e funzionalità aggiuntive. Microsoft prevede anche ampie opzioni di personalizzazione visiva.