Windows 11 ha raggiunto un notevole traguardo ben prima di Windows 10

Microsoft ha confermato che Windows 11 è ora utilizzato da oltre un miliardo di dispositivi a livello mondiale. Si tratta di un ottimo risultato per più motivi, compreso il fatto che il sistema operativo ha raggiunto questo risultato più velocemente di Windows 10.
Il vecchio OS aveva infatti fallito nel tentativo di raggiungere il miliardo di utenti nel tempo definito da Microsoft: ha avuto bisogno di 1.706 giorni per ottenere tale risultato, mentre Windows 11 ha avuto bisogno solo di 1.576 giorni.
Il commento di Satya Nadella
Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha affermato che "Windows ha raggiunto un grande traguardo, un miliardo di utenti Windows 11." L'informazione è stata condivisa durante una conferenza per i risultati finanziari dell'ultimo trimestre fiscale.
Windows 11 è disponibile da poco più di quattro anni. Al lancio ha subito varie critiche, compresi requisiti minimi così elevati che impediscono ancora oggi a milioni di utenti di Windows 10 di fare l'upgrade. Più recentemente Microsoft ha iniziato a focalizzarsi sull'IA, con varie critiche da parte del pubblico: la compagnia ha quindi dovuto confermare che Windows 11 continuerà a essere una piattaforma interessante per diversi tipi di utenti, compresi sviluppatori, videogiocatori e non solo.
Windows 11 è spesso considerato uno degli OS di Microsoft meno apprezzati, dietro a Windows 8 e Windows Vista, con la differenza però che questi due non hanno raggiunto il miliardo di utenti. Forse, l'odio verso Windows 11 è amplificato dai social media e la maggior parte degli utenti non ha alcun problema con il software.
Segnaliamo infine che l'App Xbox ora è disponibile per i PC Windows 11 basati su ARM, l'85% del catalogo del Game Pass è compatibile.