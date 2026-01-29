Windows 11 ha raggiunto un notevole traguardo ben prima di Windows 10

Microsoft ha confermato che Windows 11 è ora utilizzato da oltre un miliardo di dispositivi a livello mondiale. Si tratta di un ottimo risultato per più motivi, compreso il fatto che il sistema operativo ha raggiunto questo risultato più velocemente di Windows 10.

Il vecchio OS aveva infatti fallito nel tentativo di raggiungere il miliardo di utenti nel tempo definito da Microsoft: ha avuto bisogno di 1.706 giorni per ottenere tale risultato, mentre Windows 11 ha avuto bisogno solo di 1.576 giorni.