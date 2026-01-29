Windows 11: Microsoft migliora la funzione Resume per riprendere le attività dallo smartphone al PC

Microsoft continua ad ampliare la funzione che permette di riprendere le attività Android su PC con Windows 11. Introdotta lo scorso anno, la funzionalità consentiva inizialmente di continuare su PC alcune sessioni di OneDrive avviate su smartphone Android. Con gli ultimi aggiornamenti, però, il supporto viene esteso a un numero maggiore di app. Sarà infatti possibile proseguire altre attività, come la riproduzione di Spotify, sessioni di navigazione e altro ancora. La funzione è ora in fase di test nel canale Release Preview e il debutto ufficiale sembra ormai vicino.