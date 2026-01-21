L'App Xbox ora è disponibile per i PC Windows 11 basati su ARM, l'85% del catalogo del Game Pass è compatibile

L'arrivo dell'app su ARM rappresenta un passo importante nella strategia di Microsoft: rendere Windows su ARM una piattaforma davvero competitiva e trasformare anche i laptop più leggeri, silenziosi e con grande autonomia in macchine da gioco credibili. Negli ultimi anni i dispositivi ARM hanno guadagnato terreno proprio grazie a queste caratteristiche: consumi ridotti, design sottili e prestazioni in crescita. Microsoft sta chiaramente puntando a consolidare questo segmento come parte centrale dell'ecosistema Windows .

Microsoft ha annunciato che da oggi l'app Xbox è ufficialmente disponibile anche sui dispositivi Windows 11 basati su architettura ARM , permettendo così a questa categoria di laptop e tablet di accedere a gran parte del catalogo Xbox per PC.

Oltre l'85% dei giochi del Game Pass ora è compatibile con ARM

Secondo il comunicato ufficiale, oltre l'85% del catalogo Game Pass è già compatibile con i PC Windows 11 basati su ARM, e la percentuale continuerà a salire man mano che la piattaforma si espande. Per i titoli che ancora non supportano nativamente ARM, l'app Xbox permette comunque l'avvio tramite Xbox Cloud Gaming, garantendo così accesso all'intero catalogo.

Immagine pubblicitaria del Game Pass

"Windows e Xbox continuano a collaborare con la community gaming, gli OEM, gli innovatori nel campo dei chip e gli studi di sviluppo per ampliare la compatibilità del catalogo e offrire un'esperienza di gioco su Windows sempre eccellente, che tu stia usando un potente desktop, un dispositivo portatile progettato per il gaming o un laptop Windows 11 basato su ARM", spiegano in un post sul blog Brynnan Fink, principal program manager per Windows silicon e system integration, e Nicole Allen, senior director di Xbox Next Generation.

"Il nostro obiettivo rimane migliorare la compatibilità, aumentare le prestazioni e offrire esperienze che rendano immediato entrare in gioco. Siamo grati di poter costruire tutto questo insieme a voi. Ogni aggiornamento che rilasciamo e ogni titolo che portiamo sui PC Windows 11 basati su ARM è influenzato da ciò che ascoltiamo dai giocatori. Siamo entusiasti di ciò che ci aspetta e non vediamo l'ora di offrire ancora più miglioramenti, funzionalità e giochi ai giocatori di tutto il mondo nel prossimo anno."