I due stili di lotta di Kiryu nel nuovo trailer di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno pubblicato un nuovo trailer del gameplay che presenta i due stili di combattimento di Kazuma Kiryu in Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, l'ormai imminente remake del terzo capitolo della serie.

A differenza dell'originale Yakuza 3, nel rifacimento Kiryu potrà contare appunto su due differenti posizioni di lotta, a cominciare dal classico stile del Dragone di Dojima ma nella versione Kiwami, dunque decisamente più estrema e spettacolare, forte di manovre e combinazioni ridisegnate.

La vera novità è tuttavia lo stile Ryukyu, che sembra un incrocio fra Rush e Beast: in questo caso il protagonista del gioco può inanellare colpi rapidissimi ed effettuare scarti laterali per evitare l'attacco dei suoi avversari, ma al contempo utilizzare qualsiasi arma a portata di mano per massimizzare l'efficacia.

Come si può vedere nel trailer, utilizzando questo stile è possibile "danzare" nello scenario e colpire i diversi nemici che abbiamo di fronte, sia brandendo oggetti che ricorrendo alle mani nude, con anche la possibilità di proiettare gli avversari a grande distanza.