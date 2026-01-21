1

I due stili di lotta di Kiryu nel nuovo trailer di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno pubblicato un nuovo trailer del gameplay dedicato ai due stili di combattimento di Kazuma Kiryu in Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/01/2026
Kazuma Kiryu e il suo stile Ryukyu in Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno pubblicato un nuovo trailer del gameplay che presenta i due stili di combattimento di Kazuma Kiryu in Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, l'ormai imminente remake del terzo capitolo della serie.

A differenza dell'originale Yakuza 3, nel rifacimento Kiryu potrà contare appunto su due differenti posizioni di lotta, a cominciare dal classico stile del Dragone di Dojima ma nella versione Kiwami, dunque decisamente più estrema e spettacolare, forte di manovre e combinazioni ridisegnate.

La vera novità è tuttavia lo stile Ryukyu, che sembra un incrocio fra Rush e Beast: in questo caso il protagonista del gioco può inanellare colpi rapidissimi ed effettuare scarti laterali per evitare l'attacco dei suoi avversari, ma al contempo utilizzare qualsiasi arma a portata di mano per massimizzare l'efficacia.

Come si può vedere nel trailer, utilizzando questo stile è possibile "danzare" nello scenario e colpire i diversi nemici che abbiamo di fronte, sia brandendo oggetti che ricorrendo alle mani nude, con anche la possibilità di proiettare gli avversari a grande distanza.

Un remake necessario

Come riportato di recente, il director di Yakuza Kiwami 3 rispetta l'originale ma sa bene che è invecchiato troppo, ed è per questo che il remake punta a rinnovare profondamente quell'esperienza, non solo sul piano del gameplay ma anche della narrazione grazie a nuove sequenze in grado di arricchire il racconto.

Come sappiamo, il pacchetto include anche l'inedita espansione Dark Ties, in cui ci troveremo a vestire i panni dell'antagonista Yoshitaka Mine nell'ambito di una campagna che lo vede protagonista e che presenta anche contenuti extra come Kanda Damage Control e la Hell's Arena.

