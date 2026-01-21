Netflix svela i film e le serie TV più visti in Italia a metà gennaio 2026

Netflix ha svelato le classifiche dei film e delle serie TV più visti in Italia nei sette giorni compresi tra il 12 e il 18 gennaio 2026. Vediamo prima di tutto la classifica delle serie TV più viste:
- Paparazzi King - Mini serie
- His & Hers - Mini serie
- Agatha Christie's Seven Dials - Stagione 1
- Run Away - Mini serie
- Stranger Things - Stagione 5
- Stranger Things - Stagione 4
- Stranger Things - Stagione 3
- Stranger Things - Stagione 2
- Stranger Things - Stagione 1
- Emily in Paris - Stagione 5
L'unica novità della settimana è Agatha Christie's Seven Dials, che riesce perlomeno a ottenere la prima posizione. Non crediamo inoltre che stupisca la presenza di ogni stagione di Stranger Things in Top 10.
I film più visti in Italia su Netflix negli ultimi giorni
Ecco invece i film più visti su Netflix la scorsa settimana:
- The Rip
- People We Meet on Vacation
- One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5
- Ghostbusters: Frozen Empire
- S.W.A.T. Firefight
- Quo Vado?
- KPop Demon Hunters
- Cado dalle nubi
- Accepted
- Sole a catinelle
Le novità della settimana per Netflix in Italia sono The Rip, One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, Ghostbusters: Frozen Empire, S.W.A.T. Firefight e Accepted. Continua inoltre il successo di KPop Demon Hunters, che è in Top 10 da ben 27 settimane, qualcosa di eccezionale per un film che di norma non regge per più di quattro o cinque settimane.
Segnaliamo infine che Netflix ha annunciato un accordo in esclusiva con MAPPA, autori di Chainsaw Man e Jujutsu Kaisen.