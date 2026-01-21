1

Netflix svela i film e le serie TV più visti in Italia a metà gennaio 2026

Netflix ha indicato quali sono i lungometraggi e gli show più visualizzati sulla piattaforma in Italia nei sette giorni tra il 12 e il 18 gennaio 2026. Vediamo quali sono.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   21/01/2026
11 in Stranger Things

Netflix ha svelato le classifiche dei film e delle serie TV più visti in Italia nei sette giorni compresi tra il 12 e il 18 gennaio 2026. Vediamo prima di tutto la classifica delle serie TV più viste:

  1. Paparazzi King - Mini serie
  2. His & Hers - Mini serie
  3. Agatha Christie's Seven Dials - Stagione 1
  4. Run Away - Mini serie
  5. Stranger Things - Stagione 5
  6. Stranger Things - Stagione 4
  7. Stranger Things - Stagione 3
  8. Stranger Things - Stagione 2
  9. Stranger Things - Stagione 1
  10. Emily in Paris - Stagione 5
Le locandine delle serie TV più viste in Italia
Le locandine delle serie TV più viste in Italia

L'unica novità della settimana è Agatha Christie's Seven Dials, che riesce perlomeno a ottenere la prima posizione. Non crediamo inoltre che stupisca la presenza di ogni stagione di Stranger Things in Top 10.

I film più visti in Italia su Netflix negli ultimi giorni

Ecco invece i film più visti su Netflix la scorsa settimana:

  1. The Rip
  2. People We Meet on Vacation
  3. One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5
  4. Ghostbusters: Frozen Empire
  5. S.W.A.T. Firefight
  6. Quo Vado?
  7. KPop Demon Hunters
  8. Cado dalle nubi
  9. Accepted
  10. Sole a catinelle
Le locandine dei film più visti in Italia su Netflix
Le locandine dei film più visti in Italia su Netflix

Le novità della settimana per Netflix in Italia sono The Rip, One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, Ghostbusters: Frozen Empire, S.W.A.T. Firefight e Accepted. Continua inoltre il successo di KPop Demon Hunters, che è in Top 10 da ben 27 settimane, qualcosa di eccezionale per un film che di norma non regge per più di quattro o cinque settimane.

Netflix: gli anime, i film e le serie TV in uscita a gennaio 2026 Netflix: gli anime, i film e le serie TV in uscita a gennaio 2026

Segnaliamo infine che Netflix ha annunciato un accordo in esclusiva con MAPPA, autori di Chainsaw Man e Jujutsu Kaisen.

#Classifica #Serie TV #Cinema
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Netflix svela i film e le serie TV più visti in Italia a metà gennaio 2026