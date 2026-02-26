Mario Tennis Fever riconquista la classifica giapponese, Nintendo Switch 2 a quota 4,5 milioni

Mario Tennis Fever ha riconquistato la classifica giapponese dopo aver ceduto la prima posizione a Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, la scorsa settimana: l'esclusiva per Nintendo Switch 2 vede ora alle sue spalle Dragon Quest 7 Reimagined e Mario Kart World.
A proposito, Nintendo Switch 2 ha ormai raggiunto quota 4,5 milioni di unità vendute nel solo territorio giapponese, confermando l'efficacia della strategia che ha visto la casa di Kyoto mettere in commercio un modello region locked a prezzo ribassato per i soli utenti nipponici.
- [SW2] Mario Tennis Fever - 14.577 (54.099)
- [NSW] Dragon Quest VII Reimagined - 12.413 (222.078)
- [SW2] Mario Kart World - 10.418 (2.835.912)
- [SW2] Dragon Quest VII Reimagined - 10.304 (194.022)
- [PS5] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 7.205 (65.376)
- [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 6.675 (8.384.463)
- [SW2] Animal Crossing: New Horizons - 5.099 (72.571)
- [PS5] Dragon Quest VII Reimagined - 5.015 (135.613)
- [NSW] Minecraft - 4.305 (4.155.509)
- [NSW] Nintendo Switch Sports - 4.192 (1.703.391)
Tornando alla top 10 software, il già citato Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties si trova ora in quinta posizione, seguito dalle due versioni di Animal Crossing: New Horizons, mentre a chiudere la classifica troviamo Minecraft e Nintendo Switch Sports.
La classifica hardware
Mentre qualcuno parla di un aumento di prezzo "silenzioso" per Nintendo Switch 2, la nuova console ibrida resta saldamente in terza alla classifica hardware, totalizzando questa settimana numeri sostanzialmente superiori a quelli di PS5.
- Nintendo Switch 2 - 63.313 (4.493.985)
- Nintendo Switch modello OLED - 19.858 (9.472.938)
- PlayStation 5 Digital Edition - 5.641 (1.189.920)
- Nintendo Switch Lite - 8.079 (6.866.851)
- PlayStation 5 - 2.776 (5.894.188)
- PlayStation 5 Pro - 1.926 (324.614)
- Xbox Series X - 760 (324.733)
- Nintendo Switch - 489 (20.241.940)
- Xbox Series X Digital Edition - 294 (28.099)
- Xbox Series S - 134 (341.093)