Recupera The Witcher 2 Enhanced Edition con questo sconto imperdibile su Instant Gaming

Vuoi recuperare una delle saghe GDR più amate in assoluto o cerchi una nuova esperienza altamente immersiva? The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition per PC costa 2,17 € invece di 20 € su Instant Gaming ed è tra le migliori offerte attualmente attive. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su GOG . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Uno dei migliori giochi di ruolo con una storia incredibilmente profonda

In questa avventura vestirai i panni di Geralt di Rivia, celebre cacciatore di mostri. Scoprirai una storia non lineare ambientata in un mondo fantasy unico nel suo genere, con un gameplay in cui ogni tua decisione avrà delle conseguenze, più di 40 ore di gioco e profonde meccaniche GDR unite all'azione in tempo reale. La versione Enhanced aggiunge una serie di miglioramenti al sistema di combattimento, con alcune aggiunte anche al comparto narrativo e alle missioni secondarie. Il gioco risale al 2012, quindi ovviamente aspettati un gioco graficamente coerente.

Inoltre, sappi che l'arco narrativo totale si conclude in modo frettoloso e potrebbe essere approssimativo in alcuni frangenti. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio in merito. Nel complesso, è un titolo che dovresti assolutamente recuperare.