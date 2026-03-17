Crimson Desert mostra la versione PS5 base in un video gameplay per la prima volta

Negli ultimi mesi prima del lancio, Pearl Abyss è stata subissata di richieste da parte di giocatori che desideravano vedere in azione Crimson Desert - l'action adventure open world in arrivo il 19 marzo - su PlayStation 5. Ora, finalmente, abbiamo un filmato dedicato a tale versione del videogioco.
Ricordiamo infatti che fino a questo momento solo la versione PS5 Pro era stata mostrata e alcuni giocatori temevano che questo significasse che la versione PS5 base avesse dei problemi tecnici e che Pearl Abyss la stesse nascondendo.
Il video di Crimson Desert su PS5 base
Il filmato arriva dalla diretta PLAY!PLAY!PLAY! di PlayStation Giappone, tramite il canale YouTube. Il filmato è quindi in lingua giapponese, interfaccia compresa, di conseguenza non è possibile capire cosa venga detto, ma il focus in questo caso è osservare il gioco e le prestazioni.
Una analisi "a occhio" non è perfetta per definire i dettagli, ma possiamo dire che Crimson Desert sembra vantare buone prestazioni anche sul modello base di PS5, senza chiari problemi di frame pacing durante gli spostamenti e i combattimenti. Ovviamente alcuni dettagli minori potrebbero essere notati con analisi tecnologiche più approfondite.
Segnaliamo anche che il video non include particolari spoiler, poiché le aree mostrate sono bene o male quelle delle precedenti anteprime. C'è però nella fase finale del video un boss mai mostrato prima, quindi se non volete farvi anticipare questo dettaglio fate attenzione a non guardare l'intero filmato di gioco.
Parlando invece della versione PC, ricordiamo che gli autori di Crimson Desert dicono che non dobbiamo preoccuparci per Denuvo e i problemi prestazionali.