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Crimson Desert mostra la versione PS5 base in un video gameplay per la prima volta

PlayStation Giappone ha messo in mostra la versione PS5 base di Crimson Desert: è la prima volta che possiamo vedere il videogioco in azione sulla console standard di Sony.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   17/03/2026
Il protagonista di Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
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Negli ultimi mesi prima del lancio, Pearl Abyss è stata subissata di richieste da parte di giocatori che desideravano vedere in azione Crimson Desert - l'action adventure open world in arrivo il 19 marzo - su PlayStation 5. Ora, finalmente, abbiamo un filmato dedicato a tale versione del videogioco.

Ricordiamo infatti che fino a questo momento solo la versione PS5 Pro era stata mostrata e alcuni giocatori temevano che questo significasse che la versione PS5 base avesse dei problemi tecnici e che Pearl Abyss la stesse nascondendo.

Il video di Crimson Desert su PS5 base

Il filmato arriva dalla diretta PLAY!PLAY!PLAY! di PlayStation Giappone, tramite il canale YouTube. Il filmato è quindi in lingua giapponese, interfaccia compresa, di conseguenza non è possibile capire cosa venga detto, ma il focus in questo caso è osservare il gioco e le prestazioni.

Una analisi "a occhio" non è perfetta per definire i dettagli, ma possiamo dire che Crimson Desert sembra vantare buone prestazioni anche sul modello base di PS5, senza chiari problemi di frame pacing durante gli spostamenti e i combattimenti. Ovviamente alcuni dettagli minori potrebbero essere notati con analisi tecnologiche più approfondite.

Crimson Desert svela i requisiti PC, con la risoluzione e il frame rate che il gioco raggiungerà Crimson Desert svela i requisiti PC, con la risoluzione e il frame rate che il gioco raggiungerà

Segnaliamo anche che il video non include particolari spoiler, poiché le aree mostrate sono bene o male quelle delle precedenti anteprime. C'è però nella fase finale del video un boss mai mostrato prima, quindi se non volete farvi anticipare questo dettaglio fate attenzione a non guardare l'intero filmato di gioco.

Parlando invece della versione PC, ricordiamo che gli autori di Crimson Desert dicono che non dobbiamo preoccuparci per Denuvo e i problemi prestazionali.

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