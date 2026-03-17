Crimson Desert mostra la versione PS5 base in un video gameplay per la prima volta

Negli ultimi mesi prima del lancio, Pearl Abyss è stata subissata di richieste da parte di giocatori che desideravano vedere in azione Crimson Desert - l'action adventure open world in arrivo il 19 marzo - su PlayStation 5. Ora, finalmente, abbiamo un filmato dedicato a tale versione del videogioco.

Ricordiamo infatti che fino a questo momento solo la versione PS5 Pro era stata mostrata e alcuni giocatori temevano che questo significasse che la versione PS5 base avesse dei problemi tecnici e che Pearl Abyss la stesse nascondendo.