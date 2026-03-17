Disponibile la versione 1.0 di Dragonkin: The Banished, un gioco molto apprezzato su Steam

L'editore Nacon e lo studio di sviluppo Eko Software hanno annunciato la disponibilità della versione 1.0 del gioco di ruolo d'azione Dragonkin: The Banished per PC e console. Per quanto riguarda la versione console, per adesso la build 1.0 è stata resa disponibile per i possessori dell'edizione Deluxe. Tutti gli altri potranno accederci a partire dal 19 marzo.

Tante recensioni positive

Eko Software è uno studio di sviluppo parigino, noto per Warhammer: Chaosbane e la serie How to Survive. Dragonkin: The Banished ha passato circa un anno in Accesso anticipato, considerando che è stato lanciato il 6 marzo 2025.

Da notare che è stato ricevuto davvero bene su Steam, soprattutto dopo gli ultimi aggiornamenti. Attualmente le recensioni più recenti, che fanno riferimento alle ultime versioni del gioco, sono per l'83% positive, contro un totale del 71%.

In Dragonkin: The Banished, i giocatori impersonano un cacciatore di draghi con l'obiettivo di liberare l'umanità. Per farcela, bisognerà sviluppare le abilità del nostro eroe tramite il sistema Ancestral Grid, che permette di abbinare le risorse ottenute durante l'avventura.

Priima di lasciarvi, vi ricordiamo che Dragonkin: The Banished è disponibile su PC e sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X e S il 19 Marzo.