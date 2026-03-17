TCL, gli OLED stampati sono pronti: monitor 27" 4K 120 Hz in produzione già nel 2026

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina, la divisione TCL CSOT sarebbe pronta ad avviare la produzione del suo primo pannello a OLED stampati, anticipando le tempistiche inizialmente previste. Si tratta di un passaggio rilevante, che potrebbe incidere sia sui costi sia sulla diffusione di questa tecnologia nei dispositivi di fascia media.
Il pannello in questione è un modello da 27 pollici con risoluzione 4K e refresh rate a 120 Hz, basato su una struttura RGB stripe. Stando a un report di analisti della catena di approviggionamento cinese, il prodotto avrebbe già superato le verifiche interne necessarie per entrare in produzione di massa. Le tempistiche indicano l'avvio già a luglio 2026, con un anticipo rispetto alla roadmap industriale iniziale.
Le prossime fasi dello sviluppo degli OLED stampati
Un prototipo di questo pannello era stato mostrato al CES 2025, offrendo un primo sguardo alle ambizioni dell'azienda. Le impressioni iniziali suggerivano un buon livello di maturità tecnologica, anche se restavano da verificare aspetti legati alla resa produttiva e alla durata nel tempo.
La particolarità di questo sviluppo risiede nella tecnologia di stampa inkjet applicata agli OLED. A differenza dei metodi tradizionali, questo approccio consente di depositare i materiali organici in modo più preciso e potenzialmente meno costoso. L'obiettivo è ridurre i costi di produzione, rendendo i pannelli OLED più accessibili su larga scala.
Va però chiarito che l'avvio della produzione riguarda il pannello e non il prodotto finale. Saranno poi TCL Electronics o eventuali partner a occuparsi dell'integrazione nei monitor commerciali, con tempistiche che potrebbero risultare più lunghe rispetto alla sola produzione del display.
Parallelamente, anche altri attori del settore come BOE e Samsung Display stanno accelerando lo sviluppo di impianti OLED di nuova generazione, segno di una competizione sempre più intensa su questa tecnologia. TCL, dal canto suo, sembra voler puntare inizialmente su pannelli di dimensioni intermedie, destinati a monitor, notebook e tablet, pur avendo già mostrato in passato prototipi per televisori.
Nel contesto attuale, caratterizzato da una crescente domanda di schermi premium, l'ingresso anticipato nella produzione di OLED stampati potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo significativo. Resta ora da capire quando questi pannelli arriveranno effettivamente sul mercato e a quali fasce di prezzo verranno proposti, elementi che influenzeranno la loro diffusione tra utenti e professionisti.