TCL, gli OLED stampati sono pronti: monitor 27" 4K 120 Hz in produzione già nel 2026

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina, la divisione TCL CSOT sarebbe pronta ad avviare la produzione del suo primo pannello a OLED stampati, anticipando le tempistiche inizialmente previste. Si tratta di un passaggio rilevante, che potrebbe incidere sia sui costi sia sulla diffusione di questa tecnologia nei dispositivi di fascia media.

Il pannello in questione è un modello da 27 pollici con risoluzione 4K e refresh rate a 120 Hz, basato su una struttura RGB stripe. Stando a un report di analisti della catena di approviggionamento cinese, il prodotto avrebbe già superato le verifiche interne necessarie per entrare in produzione di massa. Le tempistiche indicano l'avvio già a luglio 2026, con un anticipo rispetto alla roadmap industriale iniziale.