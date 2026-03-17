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La scheda madre GIGABYTE B650M è in sconto su AliExpress: con questi codici risparmierai ulteriormente

Tra le offerte di AliExpress troviamo la scheda madre GIGABYTE B650M a prezzo scontato. Con i nostri coupon potrai risparmiare ancora di più, spendendo molto meno.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   17/03/2026
Scheda madre GIGABYTE B650M

Se hai bisogno di una nuova scheda madre e non vuoi spendere troppo, la GIGABYTE B650M è su AliExpress a 132,70 €. Con i codici MULTI20 o ITAS20 potrai risparmiare altri 20 €.

Le offerte non finiscono qui, perché potrai sfruttare anche i PayPal Discount così strutturati:

  • 8 € di sconto su un acquisto minimo di 100 €
  • 45 € di sconto su un acquisto minimo di 300 €

Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Le caratteristiche della scheda madre

Questa scheda madre supporta i processori AMD Ryzen 7000 / 8000 / 9000 e offre prestazioni altamente affidabili, con supporto per i moduli di memoria AMD EXPO e Intel XMP, archiviazione SuperSpeed con connettore PCIe 4.0 x4 M.2 e connettività estesa. Si tratta di un prodotto apprezzato dagli utenti: a contribuire è la funzione Q-Flash Plus che consente di aggiornare il BIOS senza dover installare la CPU o la scheda grafica. Chi ha esigenze troppo specifiche, tuttavia, potrebbe optare per altre soluzioni.

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Le offerte sono valide dal 16 al 25 marzo fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi riportati sono indicativi e potrebbero subire lievi variazioni. Inoltre, i coupon hanno un limite massimo, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.

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