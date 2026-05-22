Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni: spedizioni veloci, film, serie e offerte esclusive

Non sei ancora un utente Amazon Prime? Puoi provare gratuitamente il servizio per 30 giorni e accedere senza impegno a tutti i vantaggi esclusivi, come serie, film, videogiochi, offerte esclusive e spedizioni super veloci. Se sei interessato, puoi attivare la prova gratuita tramite questo link o attraverso il box qui sotto. L'abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 4,99 € al mese, ma potrai annullarlo in qualsiasi momento prima ancora che scada, continuando ad usufruire della prova gratuita. Se sei curioso di saperne di più e vuoi scoprire tutti gli altri vantaggi, vediamo di seguito ulteriori dettagli.
30 giorni di vantaggi esclusivi
I vantaggi di Amazon Prime sono davvero innumerevoli. Ecco un esempio:
- Consegna gratuita in un giorno su milioni di prodotti selezionati
- Amazon Prime Video con migliaia di film e serie TV, inclusi titoli originali
- Amazon Prime Music con playlist e 2 milioni di brani senza pubblicità
- Prime Reading, accesso a centinaia di eBook
- Offerte esclusive
Da non dimenticare, poi, Amazon Luna e Prime Gaming con un ricco catalogo di videogiochi tra cui scegliere. Tra i titoli aggiunti di recente troviamo Mafia II: Definitive Edition (Prime Gaming), Marvel's Guardians of the Galaxy, Resident Evil 2, Middle Earth: Shadow of War e LEGO Star Wars: The Complete Saga (Amazon Luna). Puoi scoprire tutti gli altri giochi in questo articolo.
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