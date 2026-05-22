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Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni: spedizioni veloci, film, serie e offerte esclusive

Approfitta subito della prova gratuita di Amazon Prime: consegne rapide, film e serie in streaming, offerte dedicate e tanti servizi esclusivi da provare gratuitamente per 30 giorni senza impegno.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   22/05/2026
Amazon Prime

Non sei ancora un utente Amazon Prime? Puoi provare gratuitamente il servizio per 30 giorni e accedere senza impegno a tutti i vantaggi esclusivi, come serie, film, videogiochi, offerte esclusive e spedizioni super veloci. Se sei interessato, puoi attivare la prova gratuita tramite questo link o attraverso il box qui sotto. L'abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 4,99 € al mese, ma potrai annullarlo in qualsiasi momento prima ancora che scada, continuando ad usufruire della prova gratuita. Se sei curioso di saperne di più e vuoi scoprire tutti gli altri vantaggi, vediamo di seguito ulteriori dettagli.

30 giorni di vantaggi esclusivi

I vantaggi di Amazon Prime sono davvero innumerevoli. Ecco un esempio:

  • Consegna gratuita in un giorno su milioni di prodotti selezionati
  • Amazon Prime Video con migliaia di film e serie TV, inclusi titoli originali
  • Amazon Prime Music con playlist e 2 milioni di brani senza pubblicità
  • Prime Reading, accesso a centinaia di eBook
  • Offerte esclusive
Recupera gli audiolibri di Assassin's Creed provando Audible gratis per un mese, 60 giorni se sei membro Prime Recupera gli audiolibri di Assassin's Creed provando Audible gratis per un mese, 60 giorni se sei membro Prime

Da non dimenticare, poi, Amazon Luna e Prime Gaming con un ricco catalogo di videogiochi tra cui scegliere. Tra i titoli aggiunti di recente troviamo Mafia II: Definitive Edition (Prime Gaming), Marvel's Guardians of the Galaxy, Resident Evil 2, Middle Earth: Shadow of War e LEGO Star Wars: The Complete Saga (Amazon Luna). Puoi scoprire tutti gli altri giochi in questo articolo.

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