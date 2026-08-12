Splatoon Raiders è in offerta su Amazon: acquista l'ultima esclusiva per Nintendo Switch 2 a prezzo scontato

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una piccola promo che fa calare il prezzo di Splatoon Raiders, ultima esclusiva Switch 2: l'offerta prevede uno sconto dell'8% per un costo totale e finale d'acquisto di 54,90€. Acquistalo direttamente tramite questo link, o dal box qui sotto: Splatoon Raiders è uno sparatutto in terza persona incentrato sul giocatore singolo e rappresenta il primo spin-off della serie Splatoon. Il giocatore veste i panni di un meccanico, scegliendo tra un Inkling o un Octoling, impegnato ad affrontare numerose orde di Salmonoidi. Durante l'avventura, un membro alla volta del Trio Triglio può accompagnare il protagonista e combattere all'interno del particolare robot esploratore.