Splatoon Raiders è in offerta su Amazon: acquista l'ultima esclusiva per Nintendo Switch 2 a prezzo scontato

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una piccola promo che fa calare il prezzo di Splatoon Raiders, ultima esclusiva Switch 2: l'offerta prevede uno sconto dell'8% per un costo totale e finale d'acquisto di 54,90€. Acquistalo direttamente tramite questo link, o dal box qui sotto: Splatoon Raiders è uno sparatutto in terza persona incentrato sul giocatore singolo e rappresenta il primo spin-off della serie Splatoon. Il giocatore veste i panni di un meccanico, scegliendo tra un Inkling o un Octoling, impegnato ad affrontare numerose orde di Salmonoidi. Durante l'avventura, un membro alla volta del Trio Triglio può accompagnare il protagonista e combattere all'interno del particolare robot esploratore.
Ulteriori dettagli sul gioco
Sconfiggendo le diverse ondate di nemici sarà possibile ottenere progressivamente l'accesso a nuove aree della mappa, ampliando così l'esplorazione. Il gioco offre anche una modalità multigiocatore cooperativa fino a quattro partecipanti, disponibile sia in locale sia online. In questa modalità, il livello di difficoltà varia in base al numero di giocatori presenti.
La storia vede il Trio Triglio e un meccanico deragliare sulle misteriose isole Spirhalite, dove decidono di mettersi alla ricerca di preziosi tesori. L'esplorazione delle isole, tuttavia, viene presto interrotta dalle continue incursioni dei Salmonoidi. Per saperne di più, dai un'occhiata alla nostra recensione del titolo.