Risparmiare su Splatoon Riders già al day one? Usate questa Gift Card da 50 euro in sconto su Instant Gaming

State pensando di comprare Splatoon Riders ma vorreste risparmiare qualcosina sul prezzo di listino? Nessun problema: questa ricarica da 50,00€ per Nintendo eShop fa al caso vostro. Su Instant Gaming viene infatti proposta al prezzo ridotto di soli 45,89€ e, trattandosi di credito per un negozio, non è soggetta all'applicazione dell'IVA al momento della vendita. La cifra mostrata sul sito equivale quindi al prezzo finale e definitivo da saldare nel carrello, senza alcun costo aggiuntivo in fase di pagamento. Questo si traduce in un risparmio netto e reale dell'8,22% sul valore effettivo del credito che verrà aggiunto al proprio account digitale Nintendo: praticamente lo stesso sconto che il portale propone per il gioco, ma in quel caso va aggiunta l'IVA e diventa controproducente. In ogni caso, potete riscattare il vostro codice da 50 euro cliccando sul box informativo in alto oppure seguendo il link diretto alla pagina prodotto.