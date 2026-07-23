Steam rivoluziona i regali: acquisti senza login e tra paesi diversi

Steam ha annunciato tante novità per un paio delle funzioni più usate durante i saldi e le feste: i regali digitali e le liste dei desideri. Le modifiche sono tante e riguardano sia chi acquista sia chi riceve, con l'obiettivo di rendere tutto più semplice.
L'idea di fondo è eliminare alcuni ostacoli che, fino a oggi, complicavano le cose, a partire dall'obbligo di avere un account Steam per poter comprare qualcosa. Allo stesso tempo, Valve allarga le possibilità di inviare giochi anche tra persone che vivono in paesi diversi, pur mantenendo qualche paletto per evitare che il sistema dei prezzi regionali venga sfruttato in modo scorretto.
Steam semplifica i regali con checkout ospite e migliora le liste dei desideri
La novità principale è l'estensione del checkout come ospite. Dopo averlo introdotto nel 2024 per hardware e carte regalo, ora Valve permette di comprare qualsiasi gioco del catalogo senza login e senza creare un account: si tratta di un'opzione molto utile per chi vuole solo regalare un titolo, senza doversi registrare per forza.
Cambia anche il modo in cui i regali vengono consegnati. Oltre al classico invio tramite lista amici, ora si può spedire un gioco (o una carta regalo digitale) direttamente via email. Chi riceve dovrà comunque accedere a Steam, o crearsi un account, per riscattare il regalo, ma se non lo fa entro 30 giorni, l'acquisto viene annullato in automatico, con rimborso immediato al mittente.
Per gli acquisti tra paesi diversi, Valve ha pensato a un sistema un po' meno permissivo. Se il destinatario è già nella lista amici di chi acquista, Steam applica il prezzo previsto per il paese di chi riceve il regalo. Un modo per obbligare a rispettare i listini regionali senza rendere la vita troppo facile a chi vorrebbe approfittare delle differenze di prezzo tra mercati.
Valva ha annunciato anche alcune novità per le liste dei desideri. Ora si possono creare categorie personalizzate per organizzare meglio i giochi, condividere singole raccolte tramite link dedicati, e scegliere per quali categorie ricevere notifiche. Steam avviserà anche quando escono nuove demo dei titoli salvati in wishlist.
Sulla condivisione delle wishlist, infine, arriva un'altra modifica interessante: i link possono essere aperti anche da chi non ha un account Steam, che potrà comunque acquistare un gioco dalla lista sfruttando proprio il nuovo checkout come ospite. Nel complesso, insomma, Valve rende il sistema dei regali molto più accessibile, non solo ai soliti utenti abituali, ma anche a chi usa Steam raramente.
Voi che cosa ne pensate di queste novità? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.