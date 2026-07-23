Steam rivoluziona i regali: acquisti senza login e tra paesi diversi

Steam ha annunciato tante novità per un paio delle funzioni più usate durante i saldi e le feste: i regali digitali e le liste dei desideri. Le modifiche sono tante e riguardano sia chi acquista sia chi riceve, con l'obiettivo di rendere tutto più semplice.

L'idea di fondo è eliminare alcuni ostacoli che, fino a oggi, complicavano le cose, a partire dall'obbligo di avere un account Steam per poter comprare qualcosa. Allo stesso tempo, Valve allarga le possibilità di inviare giochi anche tra persone che vivono in paesi diversi, pur mantenendo qualche paletto per evitare che il sistema dei prezzi regionali venga sfruttato in modo scorretto.