Steam Machine non punta sui giochi esclusivi per vendere, dice Valve

In un'intervista pubblicata da Bloomberg, l' engineer Pierre-Loup Griffais di Valve ha spiegato che non è intenzione della compagnia utilizzare giochi esclusivi per supportare il lancio di Steam Machine.

In precedenza, abbiamo visto Half-Life: Alyx come titolo utilizzato per promuovere al meglio le caratteristiche di Valve Index, il visore a realtà virtuale della compagnia, e in un certo senso anche Aperture Desk Job per il lancio di Steam Deck, ma questo approccio non verrà replicato per Steam Machine.

Valve ha utilizzato in passato dei giochi esclusivi per lanciare i propri dispositivi hardware, ma per quanto riguarda Steam Machine sembra non abbia intenzione di ricorrere a questo classico sistema di promozione per la propria piattaforma.

Un approccio aperto sul fronte software e hardware

"Limitare le possibilità con cui le persone possono giocare non mi sembra un modello ottimale, almeno per noi", ha affermato Griffais, "Siamo molto più interessati ad avere l'intero catalogo per PC come nostra 'esclusiva di lancio'".

In effetti, nemmeno Half-Life: Alyx e Aperture Desk Job erano esclusive, ma nel caso di Steam Machine non sono previsti nemmeno specifici giochi in arrivo.

Nella stessa intervista, un altro ingegnere, Yazan Aldehayyat, ha spiegato poi che Valve non ha alcuna intenzione di soppiantare altri produttori di hardware con la Steam Machine, proponendo invece un modello aperto ad altre interpretazioni da diversi produttori.

"Vogliamo che sia ancora fattibile per altri produttori di hardware offrire prodotti simili alla Steam Machine, sia con prestazioni superiori sia con un set di funzionalità diverso", ha spiegato.

Griffais ha aggiunto: "La consideriamo da una prospettiva a lungo termine. Chi sta realizzando uno di questi PC potrebbe effettivamente dare vita a un'innovazione significativa, davvero importante per il futuro del PC, che diventi così universale da migliorare notevolmente l'esperienza per tutti, spingendo le persone ad acquistare più giochi".

Nel frattempo, abbiamo visto che Steam Machine potrebbe vendere tra 12.000 e 15.000 unità ogni settimana, con un debutto superiore alle aspettative e che la macchina per Valve è un successo.