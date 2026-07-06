La Steam Machine con la Red Line of Death è risorta, ecco come

Come la Steam Machine con Red Line of Death è tornata in vita

Secondo quanto svelato dall'utente Reddit che aveva segnalato il problema, provare a lasciare la console senza energia per intervalli da 30 minuti non ha risolto l'errore. Persino lasciandola scollegata tutta la notte non ha sortito effetto.

A un certo punto però l'utente ha seguito i consigli di alcuni redditor e ha "fatto delle cose con il BIOS", senza altri dettagli. Altri utenti suggeriscono che entrare nel BIOS di Steam Machine è un modo per forzare un completo reset della console. In ogni caso, quest'ultimo tentativo ha funzionato e la piattaforma è rinata.

"Mi sento stupido anche solo per aver postato questa cosa adesso, soprattutto perché è diventata un po' virale, ma ero stanco e irritabile dopo una lunga giornata di lavoro, e un inquietante codice di errore della GPU non era esattamente l'esperienza plug-and-play fluida che speravo", ha spiegato l'utente di Reddit.

"Ma immagino che se qualcuno dovesse riscontrare lo stesso errore, non vada in panico come ho fatto io, basta lasciarlo lì per qualche ora e in qualche modo si risolverà da solo [NDR, l'utente ha dovuto fare qualcosa, non si è risolto da solo]. In ogni caso, mi scuso per il falso allarme, grazie a tutti coloro che hanno suggerito soluzioni, e ora passerò questo fine settimana a giocare a Crusader Kings fino a farmi venire mal d'occhi", ha concluso.

Ricordiamo infine che il Companion Cube per Steam Machine è stato cancellato e il motivo è assurdo.