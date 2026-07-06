Intel potrebbe adottare delle cache di grandi dimensioni anche nei modelli destinati alla fascia media

Secondo quanto emerso, entrambe le CPU adotteranno una configurazione composta da 22 core realizzati su un singolo compute tile . L'architettura prevedrebbe 6 core ad alte prestazioni denominati Coyote Cove, 12 core efficienti Arctic Wolf e 4 core LP-E dedicati ai carichi a basso consumo energetico e alle attività in background.

Nuove indiscrezioni offrono uno sguardo sui futuri processori Intel Nova Lake-S , suggerendo che la società stia preparando una strategia incentrata sull'impiego di cache molto più capienti anche nei modelli di fascia media. Le informazioni provengono dal noto leaker Jaykihn e riguardano due processori Core Ultra 5 della futura serie 400S destinati ai computer desktop.

Intel e la memoria cache della fascia media

L'elemento più interessante riguarda però la memoria cache. Le indiscrezioni parlano dell'introduzione di un ampio blocco di cache di ultimo livello, indicato come bLLC. Questa soluzione aggiungerebbe 108 MB alla cache tradizionale, consentendo ai processori di raggiungere una capacità complessiva fino a 144 MB.

L'obiettivo di questa scelta progettuale sarebbe quello di mantenere una quantità maggiore di dati direttamente all'interno del processore, riducendo il ricorso alla memoria di sistema. Nei videogiochi e nelle applicazioni particolarmente sensibili alla latenza, una cache più estesa può contribuire a diminuire i tempi di accesso ai dati e migliorare la fluidità delle prestazioni.