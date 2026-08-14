iPhone 20: ecco il trucco che Apple potrebbe utilizzare per ottenere un look senza bordi

Si parla ormai da tempo dell' iPhone 20 , lo smartphone con cui Apple dovrebbe celebrare il ventesimo anniversario della serie e che potrebbe introdurre un design completamente rinnovato, caratterizzato da una copertura in vetro dalla forma particolare. L'obiettivo dell'azienda sarebbe quello di ottenere un effetto visivo in grado di far apparire il display quasi completamente privo di bordi e cornici .

Il segreto è nel vetro

A riportare queste informazioni è l'ormai noto leaker Digital Chat Station, secondo cui lo schermo dell'iPhone 20 sarà piatto, ma sarà abbinato a una copertura in vetro dalla particolare conformazione. Grazie alla rifrazione della luce, quest'ultima dovrebbe creare un effetto ottico in grado di far apparire il display privo di bordi. Tuttavia, è bene sottolineare che le precedenti indiscrezioni suggerivano una possibile scelta differente da parte di Apple, ovvero l'adozione di un design caratterizzato da bordi curvi. Al momento, quindi, non è ancora chiaro quale sarà la soluzione definitiva scelta dall'azienda per l'iPhone 20.

iPhone 20

Inoltre, il display dovrebbe essere più grande di quello dei modelli precedenti, con un aumento di 0,1 pollici, quindi una differenza piuttosto minima. Ricordiamo che, secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, le parti anteriore e posteriore in vetro si estenderanno fino ad avvolgere i bordi dello smartphone, mentre all'interno sarà presente una sottile fascia metallica. Tra l'altro, l'azienda avrebbe preso in considerazione un dispositivo caratterizzato da un utilizzo del vetro ancora più esteso, per poi essere stato scartato già nelle prime fasi del ciclo di sviluppo, quindi le informazioni in merito sono piuttosto confusionarie.

Quel che è certo è che il vetro giocherà un ruolo cruciale nel design del nuovo dispositivo. Sappiamo, inoltre, che potrebbero essere assenti fori o interruzioni visibili nel display, in modo da ottenere una superficie frontale completamente pulita.