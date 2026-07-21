Apple potrebbe riservare ad iPhone 20 Pro Max un display da 7": il più grande mai realizzato da Cupertino

Apple potrebbe essere al lavoro su quello che diventerebbe l'iPhone con il display più grande mai realizzato. A suggerirlo è una nuova indiscrezione proveniente dalla Cina, secondo la quale l'azienda starebbe sperimentando un pannello destinato al futuro iPhone 20 Pro Max, modello atteso in occasione del ventennale della linea di smartphone.
Le informazioni diffuse dall'insider Digital Chat Station indicano che il display attualmente in fase di test avrebbe una diagonale di 6,96".
Tuttavia, come già avvenuto in passato, è possibile che Apple scelga di commercializzarlo come uno schermo da 7", arrotondando il valore nelle specifiche tecniche ufficiali. Il rapporto di forma rimarrebbe invariato rispetto ai modelli attuali, mantenendo il formato 19,5:9.
L'impatto del potenziale aumento delle dimensioni del display di iPhone 20 Pro Max
Sebbene la soglia dei 7 pollici rappresenti un traguardo simbolicamente importante, l'aumento effettivo rispetto agli ultimi modelli sarebbe piuttosto limitato.
Già con iPhone 16 Pro Max Apple aveva infatti portato la diagonale del display a 6,9 pollici, misura poi confermata anche sulla generazione successiva. L'eventuale passaggio ai 7 pollici corrisponderebbe quindi a un incremento di appena un decimo di pollice.
Per evitare che il dispositivo diventi sensibilmente più ingombrante, Apple potrebbe intervenire ulteriormente sulle cornici che circondano lo schermo.
Negli ultimi anni i bordi sono stati progressivamente ridotti e le indiscrezioni ipotizzano un'ulteriore ottimizzazione per contenere l'aumento delle dimensioni complessive del telefono pur offrendo una superficie di visualizzazione più ampia.
Apple conferma la tendenza dei "Pro Max" anche con iPhone 20
L'evoluzione dei modelli Pro Max conferma questa tendenza. Tra iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro Max e iPhone 17 Pro Max le dimensioni esterne sono cresciute gradualmente, accompagnando l'aumento della diagonale del display e mantenendo un equilibrio tra schermo e maneggevolezza.
Per il modello previsto nel corso di quest'anno non sono invece attese novità riguardo alle dimensioni del pannello, che dovrebbe restare fermo a 6,9 pollici. Le indiscrezioni si concentrano quindi direttamente sul dispositivo che dovrebbe arrivare nel 2027, anno del ventesimo anniversario dell'iPhone.