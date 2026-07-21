Scontro tra supercattivi a meno di tre euro: Suicide Squad: Kill The Justice League scontato su Instant Gaming

Sparatutto dinamico e supporto multipiattaforma

Sviluppata da Rocksteady Studios, celebre team autore della pluripremiata saga di Batman: Arkham, l'avventura si sposta dalle cupe strade di Gotham City alle luminose e imponenti architetture di Metropolis. La storia si apre con l'invasione aliena del malvagio Brainiac, che è riuscito a sottomettere ed effettuare il lavaggio del cervello ai protettori della Terra, la Justice League. Spetta così alla spietata Amanda Waller reclutare i quattro criminali più instabili del penitenziario di Belle Reve, ovvero Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e King Shark, per compiere un'impresa apparentemente impossibile: eliminare Superman, Batman, Flash e Lanterna Verde prima che radano al suolo l'intero pianeta.

Dal punto di vista del gameplay, Suicide Squad: Kill The Justice League mette da parte la formula puramente stealth e corpo a corpo dei vecchi capitoli dedicati al Cavaliere Oscuro per abbracciare la struttura di uno sparatutto d'azione in terza persona ad altissima mobilità. Ogni membro della squadra possiede uno stile di movimento unico, che spazia dal rampino acrobatico di Harley Quinn al jetpack di Deadshot, passando per la velocità fulminea del boomerang di Digger Harkness e i balzi devastanti di King Shark.

Il titolo supporta sia la fruizione in solitaria con compagni guidati dalla CPU, sia la cooperazione online fino a quattro giocatori. A una cifra inferiore a tre euro, recuperare una produzione di queste dimensioni rappresenta un'opportunità fantastica per tutti gli amanti delle storie d'azione basate sui fumetti DC.