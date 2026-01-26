Suicide Squad: Kill The Justice League è disponibile a poco più di 1€ per Steam su Instant Gaming

La squadra suicida più famosa dell'universo DC torna protagonista in un action-avventura esplosivo. Suicide Squad: Kill The Justice League vi mette nei panni dei villain più iconici di Arkham, chiamati a compiere l'impresa più improbabile di tutte: uccidere Batman, Superman, Flash e gli altri membri della Justice League, ora sotto il controllo di Brainiac. Il gioco è disponibile su Instant Gaming a un prezzo scontato rispetto al listino, poco più di 1€ . Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto.

Squadra instabile, missione impossibile

Ambientato cinque anni dopo Arkham Knight, il gioco inizia con Amanda Waller che recluta quattro detenuti da Arkham Asylum: Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang e King Shark. Con esplosivi impiantati nei loro corpi per garantirne l'obbedienza, vengono spediti a Metropolis per indagare su una crisi in corso. Quello che trovano è un incubo: Brainiac ha corrotto l'intera Justice League, trasformandola in una minaccia letale.

Il gameplay offre un'esperienza open world ricca di azione. Che giochiate in solitaria (con la possibilità di passare da un personaggio all'altro) o in co-op fino a 4 giocatori, potrete sfruttare le abilità uniche di ogni membro della Squad. Come vi abbiamo detto nella nostra recensione, il gioco ha un open world datato e delle attività spesso ripetitive, ma nel tempo sono usciti contenuti aggiuntivi che arricchiscono il titolo, e inoltre a questo prezzo vale la pena tentare, soprattutto per la modalità co-op.