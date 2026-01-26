Samsung resta leader, ma TCL cresce e riduce il divario mentre il mercato TV cala

Il calo arriva dopo un periodo caratterizzato da un accumulo di scorte da parte dei produttori e dei distributori, avvenuto in vista del picco di vendite di fine anno. Una dinamica che ha temporaneamente sostenuto i volumi, ma che ha poi inciso negativamente sulle spedizioni del mese successivo.

Il mercato globale dei televisori torna a rallentare dopo due mesi di crescita. A novembre 2025, le spedizioni mondiali di TV hanno registrato una flessione su base annua , interrompendo il trend positivo osservato tra settembre e ottobre. I dati emergono dall'ultimo Global Monthly TV Tracker pubblicato da Counterpoint Research.

Testa a testa tra TCL e Samsung

Secondo Counterpoint Research, le spedizioni globali di TV a novembre 2025 sono diminuite dell'1% su base annua e del 15% rispetto a ottobre. Il confronto mensile risente in modo diretto dell'incremento artificiale delle spedizioni registrato nei due mesi precedenti, legato alla gestione delle scorte.

Lo share delle spedizioni mondiali di TV a novembre 2025, nel confronto anno su anno

Samsung si è confermata il primo marchio a livello globale anche nel mese di novembre, pur registrando un calo delle spedizioni del 3% rispetto allo stesso periodo del 2024. La quota di mercato del gruppo sudcoreano è scesa dal 18% al 17%, mantenendo comunque una posizione di leadership nel settore.

TCL ha continuato a rafforzare la propria presenza, riducendo il divario con Samsung. Nonostante la debolezza persistente del mercato cinese, le spedizioni globali del produttore sono cresciute del 20% su base annua. Secondo Counterpoint, il risultato è legato a una strategia focalizzata su tecnologie come MiniLED a prezzi competitivi, che ha trovato particolare riscontro nei mercati emergenti dell'Europa orientale e dell'area Medio Oriente e Africa.

Hisense ha mantenuto il terzo posto nella classifica globale, ma ha registrato un calo delle spedizioni del 13% su base annua. Il marchio risente in modo significativo dell'andamento del mercato domestico, che nella prima metà del 2025 rappresentava oltre un quarto delle spedizioni totali e che ha subito una contrazione del 24%.

LG Electronics ha mostrato un andamento in controtendenza, con una crescita delle spedizioni del 7% e un aumento della quota di mercato dall'8% al 9%. La minore esposizione al mercato cinese ha permesso al gruppo di beneficiare di una domanda più solida in Nord America e America Latina, dove le spedizioni sono cresciute rispettivamente dell'8% e del 29%.

Tra i cambiamenti più rilevanti figura l'ingresso di Walmart tra i primi cinque operatori globali, favorito dal completamento dell'acquisizione di Vizio a dicembre 2024. Con il marchio ONN e la controllata Vizio, il gruppo si sta affermando come uno dei principali concorrenti di Samsung nel mercato nordamericano. Intanto Sony riorganizza il business TV e punta su una joint venture con TCL per il futuro dei Bravia.