2

Sony e TCL: la joint venture mette in dubbio il futuro degli OLED, che cosa accadrà a questi televisori?

La joint venture tra Sony e TCL solleva interrogativi sul futuro dei TV OLED Bravia. Il CEO di TCL ritiene l'OLED inadatto ai grandi televisori e punta tutto sul Mini LED.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   23/01/2026
Smart TV

L'annuncio della futura joint venture tra Sony e TCL Electronics, che porterà la divisione TV di Sony all'interno di una nuova entità controllata al 51% da TCL, ha immediatamente sollevato una domanda centrale tra appassionati e addetti ai lavori: che futuro avranno i TV OLED Sony Bravia, da anni considerati tra i migliori televisori sul mercato?

Per comprendere le possibili strategie, è fondamentale guardare alla visione industriale di TCL. L'azienda cinese ha costruito il proprio successo su una integrazione verticale completa, che include ricerca, sviluppo e produzione dei pannelli LCD tramite la controllata TCL CSOT. È stata TCL a spingere con decisione la tecnologia Mini LED, anticipando il mercato con prototipi, maxi-schermi da 98, 115 e persino 130 pollici.

Nella nuova joint venture tra TCL e Sony i Mini LED saranno cruciali

Questa impostazione lascia intuire che, nella nuova joint venture, la tecnologia LCD Mini LED avrà un ruolo dominante. A rafforzare questa ipotesi ci sono le dichiarazioni del CEO di TCL Electronics, Zhang Shaoyong, che ha più volte espresso una posizione molto netta sull'OLED applicato ai televisori. Secondo Zhang, l'OLED è una tecnologia eccellente per dispositivi mobili come smartphone, tablet e smartwatch, dove gli schermi sono piccoli e il ciclo di sostituzione è rapido.

Sony riorganizza il business TV e punta su una joint venture con TCL per il futuro dei Bravia Sony riorganizza il business TV e punta su una joint venture con TCL per il futuro dei Bravia

Tuttavia, un televisore deve durare 8-10 anni ed essere acceso per molte ore al giorno, condizioni che, a suo avviso, mettono sotto stress i materiali organici dell'OLED, riducendone l'affidabilità nel lungo periodo. Il punto critico, però, è la scalabilità. Zhang sostiene che oltre i 75 pollici, l'OLED perda completamente competitività economica.

TCL scommette sull'evoluzione dell'LCD, e i Sony Bravia che fine faranno?

TCL ha quindi scommesso tutto sull'idea che il Mini LED possa sostituire l'LCD tradizionale e confinare l'OLED a una nicchia o al settore mobile. Non a caso, pur avendo investito 4 miliardi di dollari in una fabbrica OLED basata su stampa a getto, TCL ha chiarito che questa produzione sarà inizialmente limitata a smartphone, tablet e monitor PC, non ai grandi televisori.

19D3Cc 414949 Slide9

Alla luce di queste dichiarazioni, il futuro degli OLED Sony Bravia nella joint venture appare incerto. Potrebbero restare come prodotti di immagine e fascia altissima, ma la strategia industriale di TCL sembra puntare con decisione su un futuro dominato dal Mini LED.

#Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Sony e TCL: la joint venture mette in dubbio il futuro degli OLED, che cosa accadrà a questi televisori?