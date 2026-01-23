La demo di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties è disponibile e ha un trailer di lancio

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: abbiamo provato tutte le nuove modalità

Avremo dunque modo di toccare con mano le novità più rilevanti del rifacimento , dai nuovi stili di combattimento disponibili per i personaggi all'opera di rinnovamento che gli sviluppatori hanno messo a punto per aggiornare l'esperienza originale.

Il pacchetto consente in sostanza di provare sia il remake di Yakuza 3, sia l'espansione inedita Dark Ties , in cui come saprete vestiremo i panni di Yoshitaka Mine, l'antagonista di Kazuma Kiryu, nell'ambito di una storia che lo vede protagonista.

La demo di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties è disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, e SEGA ha pensato bene di accompagnarne l'uscita con un trailer di lancio che illustra le caratteristiche della versione dimostrativa.

Un remake necessario

Se avete letto la nostra recensione della remaster di Yakuza 3, saprete che il terzo capitolo della saga di Kazuma Kiryu aveva decisamente bisogno di un remake, esattamente come accaduto ai primi due episodi, per via di una struttura vetusta e di un comparto tecnico parecchio datato.

C'è voluto qualche anno, ma alla fine i ragazzi del Ryu Ga Gotoku Studio hanno deciso di accontentare le richieste degli appassionati della serie, e di realizzare appunto un vero e proprio rifacimento di Yakuza 3, aggiungendo al pacchetto anche la nuova espansione Dark Ties.