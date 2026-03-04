Assassin's Creed: Black Flag Resynced è stato confermato da Ubisoft nell'ambito di un post scritto da Jean Guesdon, nuovo responsabile della serie, che ha approfittato dell'occasione per pubblicare un primo artwork con anche il logo ufficiale del remake.

"Le speculazioni su Assassin's Creed non sono una novità, ma vale la pena ricordarlo: 'Nulla è reale, tutto è lecito'", ha scritto Guesdon. "Beh, tranne in questo caso... perché alcuni sussurri sembrano avere un po' di vento in poppa in più. Tenete il cannocchiale puntato all'orizzonte!"

L'head of content della serie ha quindi pubblicato l'artwork che potete vedere qui sotto, che ritrae Edward Kenway a bordo della sua iconica Jackdaw tra quelli che sembrano essere i fumi di una battaglia navale appena consumata e, in basso a destra, il logo del gioco.

Il primo artwork di Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Guesdon non ha però fornito ulteriori dettagli: al momento Assassin's Creed: Black Flag Resynced non ha ancora una data di uscita, piattaforme di riferimento o informazioni sull'opera di rifacimento che è stata effettuata per l'occasione.