Assassin's Creed: Black Flag Resynced è stato confermato da Ubisoft nell'ambito di un post scritto da Jean Guesdon, nuovo responsabile della serie, che ha approfittato dell'occasione per pubblicare un primo artwork con anche il logo ufficiale del remake.
"Le speculazioni su Assassin's Creed non sono una novità, ma vale la pena ricordarlo: 'Nulla è reale, tutto è lecito'", ha scritto Guesdon. "Beh, tranne in questo caso... perché alcuni sussurri sembrano avere un po' di vento in poppa in più. Tenete il cannocchiale puntato all'orizzonte!"
L'head of content della serie ha quindi pubblicato l'artwork che potete vedere qui sotto, che ritrae Edward Kenway a bordo della sua iconica Jackdaw tra quelli che sembrano essere i fumi di una battaglia navale appena consumata e, in basso a destra, il logo del gioco.
Guesdon non ha però fornito ulteriori dettagli: al momento Assassin's Creed: Black Flag Resynced non ha ancora una data di uscita, piattaforme di riferimento o informazioni sull'opera di rifacimento che è stata effettuata per l'occasione.
Una nuova guida per una serie fondamentale
Come annunciato alcuni giorni fa da Vantage Studios, la serie di Assassin's Creed ha una nuova guida e Jean Guesdon fa parte di questa triade in qualità appunto di head of content, dall'alto della sua grande esperienza con il franchise fin dal capitolo originale del 2007.
Sappiamo che Ubisoft ha in cantiere diversi progetti legati ad Assassin's Creed e Guesdon ne ha confermati alcuni, come avremo modo di raccontarvi a breve.