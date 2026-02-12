Assassin's Creed 4 Black Flag Remaster pare abbia già un art book su Amazon: manca solo l'annuncio?

Ovviamente non possiamo prendere questo come un indizio ufficiale, perché potrebbe trattarsi semplicemente di un errore del database di Amazon e non ci sono effettivamente informazioni collegate al prodotto.

A questo punto mancherebbe solo l' annuncio da parte di Ubisoft , che potrebbe arrivare presto e seguito a breve anche dal lancio , secondo alcuni insider piuttosto affidabili, ma che non dovrebbe essere previsto all'interno dello State of Play di questa sera.

Un curioso caso è emerso in queste ore dalle pagine di Amazon UK, dove è comparso di recente un misterioso art book su Assassin's Creed 4 Black Flag Remaster , cosa che sembrerebbe aggiungere consistenza alle voci sull'esistenza di questo rifacimento.

Remaster, Remake o Resynced?

Una cosa curiosa è che il libro in questione identifica il gioco con il nome Assassin's Creed Black Flag Remaster, che sarebbe dunque diverso dallo status di "Remake" che viene solitamente indicato per questo progetto, o dal titolo Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced che era emerso in precedenza, ma potrebbe comunque trattarsi di un placeholder in attesa di svelare il nome ufficiale.

Secondo la pagina di Amazon UK, il volume avrebbe una copertina rigida, costa 29,95 sterline (con sconto del 25% rispetto al prezzo originale di 39,99 sterline) e sarebbe disponibile dal 24 marzo 2026, cosa che forse potrebbe rappresentare un'indicazione sull'uscita anche del gioco.

A questo punto non resta che attendere le mosse di Ubisoft ma l'idea che il remake in questione esista sta assumendo una certa consistenza, dopo essere stata suggerita anche dalla stessa compagnia.

In seguito alla ristrutturazione interna sono stati cancellati vari giochi e rinviati altri, tra i quali potrebbe esserci anche questo misterioso Assassin's Creed 4 Black Flag Remaster.