Trimestre record per Lenovo: superati i 22 miliardi di dollari grazie all’IA

Lenovo ha presentato i risultati del terzo trimestre 2025/26 , evidenziando un successo record per ricavi e redditività grazie all'IA. I ricavi complessivi hanno raggiunto 22,2 miliardi di dollari , praticamente il massimo storico per un trimestre fiscale, in aumento del 18% su base annua. Un successo che porta l'azienda ad accelerare sull'IA e a rafforzare la propria posizione nel mercato globale.

I risultati

Escludendo elementi non monetari e non operativi nel Q3 FY24/25 e nel Q3 FY25/26, l'utile netto rettificato è aumentato del 36% su base annua. L'azienda ha quindi raggiunto 589 milioni di dollari, con il margine di utile netto rettificato in espansione al 2,7%. Come anticipato, questi risultati dimostrano quanto l'IA sia diventata un motore di crescita importante, con i ricavi legati all'IA in aumento del 72% su base annua, ovvero pari a quasi un terzo dei ricavi complessivi.

A contribuire è la forte domanda nelle varie categorie: soluzioni, servizi, ma anche dispositivi IA e infrastruttura. Anche l'espansione della leadership di mercato nei settori PC e dispositivi smart ha avuto un ruolo determinante.

I risultati di Lenovo

"I risultati di questo trimestre confermano la solidità del percorso che Lenovo sta portando avanti a livello globale e in Italia", ha commentato Enza Truzzolillo, AD di Lenovo in Italia. "La crescita dei ricavi e l'accelerazione dell'AI dimostrano che il nostro modello - fondato su innovazione costante, infrastrutture robuste e un'offerta completa che va dai dispositivi ai servizi - ci mette oggi nella posizione migliore per affrontare le sfide che il mercato ci presenta. Le aziende italiane stanno entrando in una nuova fase di adozione dell'AI, e Lenovo è al loro fianco con tecnologie affidabili, scalabili e già pronte per trasformare ambizioni in risultati concreti."