NVIDIA pronta a sfidare Intel e AMD: Lenovo prepara sei laptop con chip N1 e N1X

Il mercato dei laptop Windows è stato dominato da Intel e AMD per anni. Tuttavia, l'architettura x86 non è più l'unica protagonista: i chip Arm non sono più destinati solo ai MacBook di Apple o ai Chromebook basati su MediaTek. Secondo le indiscrezioni, già quest'estate NVIDIA dovrebbe entrare in scena con i suoi primi SoC proprietari , in arrivo su sei laptop Lenovo.

I nuovi chip NVIDIA

I nuovi laptop Lenovo, precisamente sei, saranno basati sui prossimi chip N1 e N1X. Le informazioni sono state riportate da Huang514613, il quale ha incluso tutti i modelli, tra cui l'Ideapad Slim 5 da 14" e 16", due varianti dello Yoga Pro 7 da 15" e uno Yoga 9 2-in-1. Di seguito trovate uno screenshot:

I modelli Lenovo con chip NVIDIA

Sebbene queste informazioni non siano ufficiali, in realtà questa pagina di aggiornamento del software di controllo Legion Space mostra l'esistenza di un laptop da gaming "Legion 7 15N1X1". La dicitura "N1X" indica proprio il SoC di NVIDIA. Inoltre, i colleghi di The Verge hanno trovato un sito web indicizzato di Lenovo con portali interni protetti da password, ovvero "NVIDIA N1x Portal Prod" e "NVIDIA N1x Portal Test".

I portali

Ad ogni modo, anche Dell dovrebbe presentare un laptop Alienware entro l'inizio del 2026, e starebbe preparando anche un laptop Premium (ora XPS) con NVIDIA N1x, arrivando quindi a otto prodotti diversi targati NVIDIA. Questa piattaforma dovrebbe essere presentata durante la primavera e nel corso dell'estate potrebbero arrivare altri dispositivi. Per la fine del 2027, secondo Digitimes, l'azienda ha già in programma i chip N2 e N2X.