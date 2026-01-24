1

Quando esce Max Payne 1 & 2 Remake? Ci sono due possibili finestre

Stando agli ultimi aggiornamenti sullo sviluppo, esistono due possibili finestre di lancio per Max Payne 1 & 2 Remake: vediamo come stanno le cose.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   24/01/2026
Un artwork di Max Payne 2
Max Payne 1 & 2 Remake
Max Payne 1 & 2 Remake
Quando esce Max Payne 1 & 2 Remake? Se lo chiede un bel po' di gente, visto l'enorme seguito dei classici action shooter firmati Remedy Entertainment, e a quanto pare esistono due possibili finestre di lancio per il rifacimento.

La prima arriva dalle stime dello studio finlandese, che negli ultimi resoconti finanziari prevede di percepire le royalties sulla raccolta nel corso del 2027, il che significa appunto che il pacchetto sia destinato a fare il proprio debutto durante il prossimo anno.

In precedenza il periodo di ricezione delle royalties era stato fissato al quarto trimestre di quest'anno, ma a quanto pare l'aggiornamento non esclude la possibilità di un'uscita entro la fine del 2026.

Evidentemente tutto dipende da come procederanno i lavori da qui ai prossimi mesi: se lo sviluppo proseguirà liscio e non ci saranno intoppi né ripensamenti legati al calendario delle uscite (vedi il fattore GTA 6), potremmo appunto assistere al lancio di Max Payne 1 & 2 Remake questo autunno.

Le proiezioni di vendita suggeriscono qualcosa?

Oltre a fissare un possibile periodo di uscita per Control Resonant, nei suoi ultimi documenti Remedy Entertainment ha anche rivelato le proprie stime per quanto concerne le vendite che lo studio riuscirà a totalizzare fra il 2026 e il 2027.

Ebbene, le proiezioni parlano di circa 1,8 milioni di copie vendute nel corso di quest'anno e di 2,2 milioni di copie nel 2027: una stima cauta, probabilmente, ma che indica un andamento preciso e potrebbe lasciar intendere che determinate decisioni siano già state prese.

