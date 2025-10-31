0

Max Payne 1+2 Remake prosegue lo sviluppo, spunta un possibile periodo di uscita

Considerando le tempistiche di sviluppo standard di Remedy, viene da pensare che Max Payne 1+2 Remake non sia poi così lontano, potendo azzardare un periodo di uscita nel 2026.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   31/10/2025
La copertina di Max Payne
Dai documenti finanziari di Remedy emergono anche possibili informazioni sull'andamento di Max Payne 1+2 Remake e anche un potenziale periodo di uscita, sebbene ancora decisamente vago, ma che potrebbe indicare un'attesa non eccessivamente lunga.

Come abbiamo visto, non è stato un buon periodo per la compagnia finlandese, almeno dal punto di vista economico: nell'ultimo trimestre ha fatto segnare consistenti perdite e il suo live service FBC: Firebreak sembra essere andato ben peggio delle previsioni, ma ci sono comunque progetti molto interessanti in corso.

Oltre a Control 2, continua lo sviluppo anche di Max Payne 1+2 Remake, che a quanto pare sta superando i traguardi imposti nel programma dei lavori senza problemi, cosa che potrebbe indicare anche un possibile lancio non lontanissimo.

Un calcolo in base al modus operandi di Remedy

Con dati aggiornati a settembre, Max Payne 1+2 Remake sarebbe in fase di piena produzione da 15 mesi, complessivamente, dunque secondo il modus operandi di Remedy dovrebbe entrare in fase di testing praticamente in questo periodo.

L'idea è che il testing possa dunque essere avviato entro la fine del 2025, a cui dovrebbero seguire circa sei mesi di beta test interno, secondo le tempistiche standard della compagnia, cosa che dovrebbe rappresentare l'ultima fase della lavorazione.

FBC: Firebreak ha fatto segnare perdite per Remedy nell'ultimo trimestre FBC: Firebreak ha fatto segnare perdite per Remedy nell'ultimo trimestre

Considerando tutto questo, possiamo pensare che Max Payne 1+2 Remake possa uscire nel corso del 2026, verosimilmente nella seconda metà dell'anno, considerando il programma standard di Remedy, ma rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni.

