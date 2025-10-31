Max Payne 1+2 Remake prosegue lo sviluppo, spunta un possibile periodo di uscita

Dai documenti finanziari di Remedy emergono anche possibili informazioni sull'andamento di Max Payne 1+2 Remake e anche un potenziale periodo di uscita, sebbene ancora decisamente vago, ma che potrebbe indicare un'attesa non eccessivamente lunga.

Come abbiamo visto, non è stato un buon periodo per la compagnia finlandese, almeno dal punto di vista economico: nell'ultimo trimestre ha fatto segnare consistenti perdite e il suo live service FBC: Firebreak sembra essere andato ben peggio delle previsioni, ma ci sono comunque progetti molto interessanti in corso.

Oltre a Control 2, continua lo sviluppo anche di Max Payne 1+2 Remake, che a quanto pare sta superando i traguardi imposti nel programma dei lavori senza problemi, cosa che potrebbe indicare anche un possibile lancio non lontanissimo.