Control 2, Max Payne 1 & 2 Remake e Alan Wake 3 hanno un periodo di uscita stimato: lo rivela il rapporto stilato dall'analista Atte Riikola e pubblicato sul sito ufficiale di Remedy Entertainment.

Stando a queste informazioni, Max Payne 1 & 2 Remake sarà il primo di questi titoli a vedere la luce e verrà pubblicato probabilmente nella prima metà del 2026. Come sappiamo, si tratta di un progetto finanziato per intero da Rockstar Games, con un budget produttivo pari a 60 milioni di euro.

A seguire arriverà Control 2, che nel rapporto viene dato in uscita durante la prima metà del 2027 e che è finanziato per metà da Remedy Entertainment e per metà da Annapurna Interactive, con un budget produttivo pari a 50 milioni di euro e vendite stimate per 1,8 milioni di copie nel primo anno.