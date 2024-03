Alan Wake 3 e il nuovo Control non si faranno attendere troppo a lungo, dice Remedy

Con la recente conferenza finanziaria, Remedy Entertainment ha avuto modo di parlare del proprio futuro facendo capire di aver intenzione di portare avanti i franchise principali in maniera più regolare e spedita: in sostanza, Alan Wake 3 e i seguiti di Control non dovrebbero farsi attendere troppo a lungo, in futuro.

"Con Alan Wake e Control abbiamo ora due franchise ben stabiliti e la nostra ambizione è di farli crescere in serie che abbiano grande visibilità e brand recognition, con una base di utenti in crescita e una cadenza più regolare nell'uscita dei seguiti, in modo da poter generare ricavi e profitti ad alti livelli", ha riferito il CEO di Remedy, Tero Virtala.

L'idea è dunque di far proseguire entrambi i titoli in serie con uscite a cadenza più regolare, cosa piuttosto comprensibile considerando che tra il primo Alan Wake e Alan Wake 2 sono passati 13 anni e il team ha chiaramente intenzione di continuare su un'organizzazione più regolare.