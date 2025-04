Remedy torna a produrre utili grazie alle vendite di Alan Wake 2

Le vendite di Alan Wake 2 hanno consentito a Remedy Entertainment di tornare in attivo: nel corso del primo trimestre del 2025, lo studio finlandere ha fatto registrare incassi per 13,4 milioni di euro, con una crescita pari al 24% su base annua.

La via dell'indipendenza sembra ormai consolidata per il team di sviluppo, che si prepara a lanciare FBC: Firebreak, il suo primo titolo completamente autoprodotto, il prossimo 17 giugno, mentre continuano i lavori sugli altri progetti in cantiere: da Control 2 al remake di Max Payne 1 & 2.

Il trimestre, che si è chiuso con un utile operativo di 1,3 milioni di euro, ha permesso al CEO Tero Virtala di parlare dell'importanza dell'autoproduzione e di come Remedy Entertainment abbia creato un team interno dedicato a supportare il catalogo storico, che include Alan Wake 2 e Control: Ultimate Edition.

In tal senso, lo studio ha di recente riacquisito i diritti di pubblicazione del franchise di Control da 505 Games: una mossa che conferma la volontà di puntare a una sempre maggiore indipendenza da qui in avanti.