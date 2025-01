Alan Wake 2 può essere giocato gratis questo fine settimana su Xbox insieme ad altri giochi nei Free Play Days

Anche questa settimana tornano i Free Play Days, ovvero l'iniziativa Microsoft che consente di giocare alcuni titoli gratis nel corso del fine settimana, in questo caso proponendo anche Alan Wake 2 oltre ad altri due titoli.

Ricordiamo che per poter accedere alla promozione è necessario essere iscritti a Game Pass, ovvero avere una sottoscrizione a Xbox Game Pass Core, Game Pass Standard o Game Pass Ultimate, in sostituzione alla vecchia richiesta di possedere almeno un abbonamento Xbox Live Gold, ora dismesso in favore della nuova organizzazione dei servizi.

Se si possiede un abbonamento a uno dei tre livelli di Game Pass si può dunque procedere a effettuare liberamente il download dei tre giochi proposti questa settimana, giocabili in questo weekend.