Alan Wake 2 include un bug che il team non correggerà: "Non serve ringraziare"

Perché si tratta dello strumento migliore per gli speedrunner per mettere in atto una strategia di gioco che velocizza il completamento dell'espansione. In altre parole, non vuole rovinare il divertimento ai giocatori.

Alan Wake 2 e più precisamente la sua espansione The Lake House includono un bug . Il team di sviluppo - Remedy Entertainment - ha annunciato che non risolverà tale problema. Perché?

I dettagli del bug di Alan Wake 2

"Grazie alla partita dell'AGDQ 2025 condotta da suavepeanut, il team di sviluppo di Lake House ha scoperto che è effettivamente possibile interagire con l'ascensore dall'esterno... e ha immediatamente deciso che non è una cosa che verrà sistemata", ha dichiarato lo studio attraverso il suo account ufficiale di Bluesky. "Non serve ringraziare".

Questo "skip", se ci concedete il gergo, funziona bene o male come descritto da Remedy. In diversi punti di The Lake House, i giocatori devono prendere un ascensore per spostarsi tra i vari piani dell'edificio principale. Ma manipolando l'ascensore e scegliendo il piano desiderato dall'esterno del mezzo di trasporto dopo la chiusura delle porte, gli speedrunner sono in grado di teletrasportarsi da un piano all'altro invece di assistere ai filmati di transizione. Si tratta di un modo per risparmiare tempo e ottenere così un risultato migliore.

Durante l'esibizione all'AGDQ 2025, l'attuale detentore del record mondiale di The Lake House - suavepeanut - ha dichiarato che ogni volta che si effettua lo skip, che può essere "complicato" dovendo premere quattro pulsanti contemporaneamente, si risparmiano 20-30 secondi. Utilizzato con successo fino a sette volte nel corso del gioco, questo può far risparmiare una quantità di tempo relativamente grande considerando che una speedrun richiede meno di 20 minuti per essere completata.

Nel caso di Minecraft, invece, il team ha deciso di risolvere un glitch che veniva usato molto dagli speedrunner e dai giocatori più esperti.