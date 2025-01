Minecraft corregge due glitch legati al movimento e la community si infuria

I dettagli dalla petizione di Minecraft

"A nome delle comunità di parkour e speedbridging, i bug fix MC-271065 e MC-241951 devono essere annullati", inizia il post di feedback. "Inoltre, per molti giocatori di parkour di alto livello e per gli speedbridge sono considerate funzionalità, e dovrebbero essere classificate come tali".

MC-271065 è un glitch che aiuta i giocatori ad andare più veloci quando si muovono in diagonale. Tenendo premuti due tasti di movimento contemporaneamente, i giocatori possono muoversi più velocemente quando compiono azioni come accovacciarsi o tirare indietro l'arco, con una velocità di circa il 40% superiore al normale.

"Togliere l'aumento di velocità del 40% lungo la diagonale danneggerà molte meccaniche, mappe e tecniche che dipendono da questo, sia nel parkour che nello speedbridging", continua il post. "Una rielaborazione così importante danneggerà queste comunità a lungo e a breve termine. Questo 'bug' ha un uso consolidato in queste comunità e, francamente, non riguarderà solo loro. Ad esempio, come ha condiviso un utente qui, costruire in sopravvivenza sarà molto più noioso, poiché posizionare i blocchi sui tetti sarà notevolmente più lento".

MC-241951, invece, è un bug per cui lo slancio del giocatore sugli assi X e Z viene annullato separatamente a valori bassi, il che significa che i giocatori possono muoversi perfettamente allineati con la griglia dei blocchi di Minecraft.

"Inoltre, l'eliminazione dell'annullamento dei singoli assi del movimento a bassa velocità ha un impatto significativo sul passo laterale, che è estremamente importante nel parkour e nello speedbridging", aggiunge il post della petizione. "Questo è un effetto comune nei videogiochi, spesso implementato di proposito, come il b-hopping in CSGO o Quake. In Minecraft avrà un impatto negativo sull'esperienza di movimento, rendendola più legnosa e rigida".

"Penso che non ci sia bisogno di implementare nessuna di queste modifiche. Questo influirà sull'esperienza casual, riducendo di proposito il movimento dei giocatori, e influenzerà in modo significativo il gioco di alto livello; questo, a sua volta, danneggerà la longevità di Minecraft e costringerà i giocatori a passare a versioni più vecchie. Per favore, Mojang, non implementare queste modifiche".

Vi segnaliamo infine che la mappa di Zelda Breath of the Wild dentro Minecraft è pronta dopo anni: un video la mostra.