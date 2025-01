WhatsApp, l'IA diventa sempre più protagonista con i chatbot

Nel corso degli ultimi anni, l'intelligenza artificiale sta diventando sempre più parte integrante degli hardware e dei software utilizzati ogni giorno da milioni di utenti in tutto il mondo. Lo abbiamo visto con Galaxy AI di Samsung, Gemini di Google, ChatGPT di OpenAI e tante altre ancora, che aggiungono diverse funzionalità inedite per i più disparati campi, dalla fotografia all'editing delle foto. Anche le piattaforme di messaggistica non sono state di certo esenti da questa trasformazione, come nel caso di Telegram e WhatsApp. Nel caso di WhatsApp ricordiamo l'introduzione di Meta AI, l'assistente IA che offre diverse funzionalità come "Parlami", "Guarda Qui" e non solo. In particolare, nelle ultime ore WhatsApp avrebbe introdotto i chatbot di intelligenza artificiale, sostituendoli conseguentemente alle già esistenti Community: scopriamone insieme tutti i dettagli.